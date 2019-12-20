BM, Libya'daki "insan hakları ihlalleri ve sivil kayıplardan" endişeli

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da insan hakları ihlalleri ve devam eden çatışmaların siviller üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Süregelen çatışmaların siviller üzerindeki etkisi, insan hakları savunucuları ve gazetecilere karşı yapılan saldırılar, göçmen ve mültecilere yapılan muamele, gözaltı merkezlerindeki koşullar ve kişisel dokunulmazlıklar da dahil Libya'da kötüleşen insan hakları durumlarından endişe duyuyoruz." dedi.

OHCHR ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sonucu olarak 2019 yılı içinde toplam 284 sivilin öldüğünü ve 363 sivilin de yaralandığını belgelediğini aktaran Colville, geçen yılın aynı dönemine göre sivil zaiyatlarda artış olduğunu ifade etti.

Sivil kayıpların en büyük nedeninin hava saldırıları olduğunu, bu saldırılarda 182 kişinin öldüğünü, 212 kişinin de yaralandığını belirten Colville, Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlık kuruluşlarına 61 farklı saldırı yapıldığına dikkati çekti.