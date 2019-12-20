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BM, Libya'daki "insan hakları ihlalleri ve sivil kayıplardan" endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: - "2019 yılı içinde toplam 284 sivil öldü, 363 sivil yaralandı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da insan hakları ihlalleri ve devam eden çatışmaların siviller üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Süregelen çatışmaların siviller üzerindeki etkisi, insan hakları savunucuları ve gazetecilere karşı yapılan saldırılar, göçmen ve mültecilere yapılan muamele, gözaltı merkezlerindeki koşullar ve kişisel dokunulmazlıklar da dahil Libya'da kötüleşen insan hakları durumlarından endişe duyuyoruz." dedi.

OHCHR ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sonucu olarak 2019 yılı içinde toplam 284 sivilin öldüğünü ve 363 sivilin de yaralandığını belgelediğini aktaran Colville, geçen yılın aynı dönemine göre sivil zaiyatlarda artış olduğunu ifade etti.

Sivil kayıpların en büyük nedeninin hava saldırıları olduğunu, bu saldırılarda 182 kişinin öldüğünü, 212 kişinin de yaralandığını belirten Colville, Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlık kuruluşlarına 61 farklı saldırı yapıldığına dikkati çekti.

Colville, Ebu Salim ve El Hadbe gibi yoğun nüfuslu bölgelerde daha önce 343 bin sivilin yerinden edildiğini, devam eden çatışmalardan dolayı bunlara ilaveten 100 bin sivilin daha yerinden edilme riskinden derin endişe duyduklarını kaydetti.

- Hafter'in sivil hedeflere yönelik saldırılarını eleştirmekten kaçındı

AA muhabirinin, "sivillere yönelik saldırılardan kimin sorumlu olduğu" sorusu üzerine Colville, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin yanı sıra Libya'da pek çok silahlı grubun olduğunu belirtti.

"Libya'da durum inanılmaz derecede karmaşık." diyen Colville, buradaki denklemin çatışan iki taraftan oluşacak kadar basit olmadığını, sivillere yönelik insan hakları ihlallerine karışanları kolaylıkla belirleyemediklerini ileri sürdü.

Colville, BM'nin erişiminin zorlaştığı ülkedeki durumu, "Son derece zor bir durum. BM, UNSMI ile irtibat halinde. Finansman sorunumuz var, bu yüzden personel sayımızı azalttık. Bu da ülkedeki takibimizi zorlaştırıyor." şeklinde özetledi.

Libya'daki mevcut siyasi süreci takip etmenin BM için "çok zor olduğunu" söyleyen Colville, pek çok sayıdaki silahlı grubun, "merkezi bir kontrol mekanizması olmadan faaliyette bulunmasının" Libya'da hayatı "inanılmaz ölçüde" zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 9 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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