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BM, Libya'daki kadın vekilin kaçırılmasından "endişeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

BM Libya Ofisi, kadın Milletvekili Siham Sergiva'nın Bingazi'deki evinden kaçırılmasından "derin endişe duyduğunu" açıkladı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Ofisi, Libyalı kadın Milletvekili Siham Sergiva'nın Bingazi'deki evinden kaçırıldığı ve eşinin yaralandığı yönündeki haberleri "endişeyle takip ettiklerini" açıkladı.

BM Libya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Sergiva'nın kaçırılması olayının ilgili makamlar tarafından soruşturulması ve nerede olduğunun gün yüzüne çıkartılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, siyasi görüş ve aidiyetler nedeniyle kaçırılma, yasa dışı tutuklama ve alıkoymaların kanun düzenine, uluslararası yasalara ve insan haklarına ciddi bir darbe olduğuna işaret edildi.

BM Libya Ofisi, karar alma pozisyonlarındaki kadınların sesini kısma çabalarına müsamaha göstermeyeceklerini, Libya kadınlarının barışı inşa etme, siyasi hayat ve karar alma süreçlerine katılımlarını destekleyeceklerini vurguladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Libya'daki Temsilciler Meclisi Milletvekili Sergiva, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı bir grup tarafından, Bingazi'deki evinden kaçırıldı. Bu sırada, Sergiva'nın eşinin de yaralandığı ifade edildi.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), olayla ilgili yaptığı açıklamada, Halife Hafter'in yönetimindeki Bingazi kentinden Sergiva'nın kaçırılmasını "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirdi.

UMH, olayın Hafter'in yönetimindeki Bingazi kentinde gerçekleşmesine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya

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