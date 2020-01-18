BM Libya'daki petrol limanının kapatılmasından "kaygılı"

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı göstericilerin ülkenin doğusundaki limanlara girerek üretimi durdurmasından "kaygı" duyulduğunu, bu gelişmenin Libyalıların refahı üzerinde "yıkıcı etkisi" olacağını belirtti.

BM Libya Özel Temsilciliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "UNSMIL, Libya'daki petrol üretiminin aksatılması ya da durdurulması yönündeki adımlardan derin kaygı duyuyor. Bu adımın her şeyden önce, refahları petrolün serbestçe akışına bağlı Libyalılar üzerinde yıkıcı sonuçları olacaktır. Ülkenin zaten tahribata uğramış ekonomisi ve mali durumu üzerinde baş aşağı edici etkiler yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Berlin'de yarın düzenlenecek konferansa işaretle "ekonomik kaynakların eşit ve adil dağıtımını da içeren Libya krizine yönelik uluslararası müzakerelere gidilirken tüm Libyalıların azami itidal sergilemeye" davet edildiği açıklamada, ülkede petrolün üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatını yürüten Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun "bağımsızlık ve bütünlüğünün korunmasının" önemini vurguladı.