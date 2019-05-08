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BM, Malezya'yı UCM üyeleri listesinden çıkaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanlığı: - "30 Nisan'daki meclis oturumunda Malezya'nın Roma Statüsü'nden çekilmesi gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler, gerekli prosedürün tamamlanmasıyla birlikte Malezya'yı, statüyü imzalayanlar listesinden çıkaracaktır"

Birleşmiş Milletler'in (BM), Malezya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeleri listesinden çıkaracağı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen ay hükümetin UCM'nin kuruluş belgesi niteliğindeki Roma Statüsü'nü imzalamaktan vazgeçme kararı üzerine BM'nin, Malezya'yı "Roma Statüsü'nü onaylayan ülkeler" listesinden çıkaracağı belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin BM'ye 29 Nisan'da mektup gönderildiğinin altını çizilerek, "30 Nisan'daki meclis oturumunda Malezya'nın Roma Statüsü'nden çekilmesi konusu gündeme gelmiştir. BM, gerekli prosedürün tamamlanmasıyla birlikte Malezya'yı, statüyü imzalayanlar listesinden çıkaracaktır." ifadesi kullanıldı.

Malezya hükümeti, 5 Mart'ta Roma Statüsü'nü imzaladığını duyurmuş ve UCM'nin 124. üyesi olmuştu.

Kararın ardından Johor Eyaleti Kralı Sultan İbrahim, UCM'ye üyeliğin Malezya krallığının dokunulmazlığına zarar vereceğini, hükümetin UCM'ye üye olma kararına ilişkin krallığa danışmadığını iddia etmişti.

Johor Kralının ifadelerinin ülkede siyasi tartışmalara sebep olması üzerine Başbakan Mahathir Muhammed, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada Malezya'nın UCM üyeliği kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Roma Statüsü Ucm

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