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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın Yüksek Temsilci Moratinos ile yapacağı görüşmede, Türkiye’nin 2005 yılından bu yana eş-sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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