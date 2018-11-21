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BM Medeniyetler İttifakı'nın yeni Yüksek Temsilcisi Moratinos oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:11 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilcisi olarak Katarlı Nassir Abdulaziz Al Nasser'in yerine eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'u atadı

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilciliğine eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'u atadı.

New York'ta yapılan BM Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'nun son gününde, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevinde değişiklik yapıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, 2012 eylül ayında Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevine getirilen Katarlı Nassir Abdulaziz Al Nasser'in yerine eski İspanya Dışişleri Bakanı Moratinos'un atandığını açıkladı. Moratinos'un yeni görevine resmi olarak ocakta başlayacağı duyuruldu.

Moratinos, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi olarak atandığının açıklanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada, amacının "Medeniyetler İttifakı'nı yeniden yapılandırmak ve birlikte yaşamı teşvik eden ve çatışmaların önüne geçebilen merkezi hedefleri koruyarak sonuca giden adımlar atmak" olduğunu söyledi. Medeniyetler İttifakı'nın "dünyanın güvenliği ve barışı korumak için mükemmel bir araç" olduğunu ifade eden Moratinos, "Daha fazla söze değil, harekete, eyleme ihtiyacım var." dedi. Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın BM Güvenlik Konseyi'ne taşımak gerektiğini savundu.

Öte yandan İspanya hükümeti de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevine getirilmesinden dolayı Moratinos'u kutladı. Açıklamada, BM'nin önemli bir inisiyatifi olan Medeniyetler İttifakı'nın "karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik eden somut eylemleri geliştiren bir barış kültürü markası altında farklı milletler, toplumlar ve dinler arasında iş birliğini ve diyaloğu geliştirme hedefi taşıdığı" vurgulandı.

2004-2010 yılları arasında İspanya Dışişleri Bakanı olan 67 yaşındaki Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın kuruluş aşamasında da önemli işler yapmıştı.

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İspanya ve Türkiye'nin eş başkanlığında 2005'te başlatılmıştı.

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