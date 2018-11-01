BM: ‘Medyaya Karşı Nefreti ve Şiddeti Tahrik Etmeyin’

Birleşmiş Milletler’in atadığı bir grup bağımsız insan hakları uzmanı, dünya liderlerine medyaya karşı nefreti ve şiddeti tahrik etmeye son verme çağrısında bulundu.
BM insan hakları uzmanları, çalışmaları nedeniyle yaşamını yitiren ya da zorla gözaltına alınan yüzlerce gazetecinin olduğunu kaydetti. Uzmanlar, hükümetlere de bir çağrı yaptı ve gazetecilere yönelik hak ihlallerinin sorumlularının hesap verebilir hale getirilmesini istedi.
BM insan hakları uzmanları David Kaye, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ nedeniyle yaptıkları açıklamada, son dönemde gazetecilere karşı siyasi tahrikin hızını daha da arttırdığını belirterek, “Devletlere, gazetecilere yönelik saldırılara karşı hesap verebilirliği sağlamak için daha emin adımlar atmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.
“Kaşıkçı cinayetinin çözülmesi için tek yol BM soruşturması”
BM insan hakları uzmanları, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçtiğimiz ayın başında gerçekleşen cinayetiyle ilgili uluslararası toplumun yetersiz kaldığını kaydederek, “Birleşmiş Milletler’in de aralarında olduğu uluslararası toplum ve devletler Kaşıkçı cinayeti konusunu yeterince ele almayıp başarısız kaldılar. Cinayetin çözümüyle ilgili ileriye dönük tek yapılacak şey Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilen bağımsız, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma başlatılmasıdır.” Dedi
“Kaşıkçı soruşturmasında BM uzmanları yer alabilir”
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında bir gazetecinin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM soruşturması açılıp açılmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtladı. Dujarric, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’nin yaptığı açıklamanın yeterince açık olduğunu belirterek, “Yüksek Komiser Bachelet uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca başlatılacak bir uluslararası soruşturmada BM uzmanlarının da yer alabileceğini belirtti “ diye yanıtladı.
“Her dört günde bir gazeteci öldü”
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 2006 ile 2017 yılları arasında, halka haber ve bilgi vermek için yaptıkları çalışmalar sırasında binden fazla gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. UNESCO, “Her dört günde ortalama bir gazeteci ölüyor” dedi. Her on gazeteci ölümünün dokuzunda katillerin cezasız kaldığını kaydeden UNESCO, “gazetecilere yönelik saldırılar ve şiddetin cezasız kalması, gazetecilere yönelik daha fazla şiddet ve saldırıyı tetikliyor” dedi.
CPJ: ”Öldürülen gazetecilerin yüzde 85’inin faili bulunamadı”
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2018 yılı gazetecilere yönelik işlenen suçların cezasız kalmasıyla ilgili küresel raporunda geçtiğimiz son on yılda, dünyada en az 324 gazeteci öldürüldüğünü açıkladı. CPJ raporunda, gazeteci cinayetlerinden yüzde 85’inde sorumluların bulunamadığını kaydetti. Raporda, gazeteci ölümlerinde faillerinin bulunamadığı 14 ülke olduğu kaydedilerek, “öldürülen gazetecilerin failleri yoğunlukla bu 14 ülkede. Bu ülkelerde cezasız kalan gazeteci cinayetlerinin oranı yüzde 82.”
CPJ raporuna göre, 14 ülkede faili bulunamayan gazeteci cinayetleri sayısı ise şöyle ; Somali 25, Suriye 18, Irak 25, Güney Sudan 5, Filipinler 40, Afganistan 11, Meksika 26, Kolombiya 5, Pakistan 18, Brezilya 17, Rusya 8, Bangladeş 7, Nijerya 5, Hindistan 18.
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