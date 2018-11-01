BM: ‘Medyaya Karşı Nefreti ve Şiddeti Tahrik Etmeyin’

Birleşmiş Milletler’in atadığı bir grup bağımsız insan hakları uzmanı, dünya liderlerine medyaya karşı nefreti ve şiddeti tahrik etmeye son verme çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanları, çalışmaları nedeniyle yaşamını yitiren ya da zorla gözaltına alınan yüzlerce gazetecinin olduğunu kaydetti. Uzmanlar, hükümetlere de bir çağrı yaptı ve gazetecilere yönelik hak ihlallerinin sorumlularının hesap verebilir hale getirilmesini istedi.

BM insan hakları uzmanları David Kaye, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ nedeniyle yaptıkları açıklamada, son dönemde gazetecilere karşı siyasi tahrikin hızını daha da arttırdığını belirterek, “Devletlere, gazetecilere yönelik saldırılara karşı hesap verebilirliği sağlamak için daha emin adımlar atmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

“Kaşıkçı cinayetinin çözülmesi için tek yol BM soruşturması”

BM insan hakları uzmanları, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçtiğimiz ayın başında gerçekleşen cinayetiyle ilgili uluslararası toplumun yetersiz kaldığını kaydederek, “Birleşmiş Milletler’in de aralarında olduğu uluslararası toplum ve devletler Kaşıkçı cinayeti konusunu yeterince ele almayıp başarısız kaldılar. Cinayetin çözümüyle ilgili ileriye dönük tek yapılacak şey Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilen bağımsız, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma başlatılmasıdır.” Dedi