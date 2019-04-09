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BM, Meksika'ya Ulusal Muhafız Teşkilatı konusunda teknik destek verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un orduya resmi polislik görevini vermesi, insan hakları uzmanları tarafından eleştiriliyordu

MEKSİKO (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Meksika'da yeni oluşturulan ve tartışmalara neden olan Ulusal Muhafız Teşkilatının eğitimine destek vereceklerini açıkladı.

Prensa Latina'nın haberine göre, Meksika'yı ziyaret eden Bachelet ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından Ulusal Muhafız Teşkilatına yardım anlaşması imzalandı.

Michelle Bachelet, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da katıldığı imza töreninde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin, Meksika'da federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatına, insan haklarının gözetilmesi konusunda teknik yardım vereceğini söyledi.

Bachelet, "deneyimlerinin, insan haklarına tam saygı olmadan güvenliğe sahip olunamayacağını, güvenlik olmadan da insan haklarından faydalanılamayacağını gösterdiğine" işaret etti.

BM insan hakları uzmanları, Meksika Devlet Başkanı Obrador'un orduya resmi polislik görevini verdiği anayasa reformu çabalarını açıkça eleştirmişti.

Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Muhafız Teşkilatını, Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlamayı kabul ederken, birliğin aktif görevdeki bir subay tarafından idare edilmesi konusunda ısrarcı davranmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ilk etapta ordu ve donanmadan askeri polislerin yanı sıra az sayıda federal polisin görev yapacağı Ulusal Muhafız Teşkilatına komutanı da perşembe günü atayacak.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı.

Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlerin, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlalleri işledikleri ifade ediliyordu.

Solcu Devlet Başkanı Obrador'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından orduya övgüler yağdırması bazı kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disipli ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Meksika Ulusal Muhafız

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