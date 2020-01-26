BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Libya Özel Temsilciliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen ve iki sivilin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin kullandığı tek havayolu konumundaki Mitiga Havalimanı'nın sık sık hedef alınmasının iki milyonluk Trablus halkının seyahat hakkından mahrum bırakılması anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir ifade yer almadı.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün başkentteki Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivilin öldüğünü, 5 Libyalının da yaralandığını açıklamıştı.