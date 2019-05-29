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BM muhabirlerini THY uçuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

THY ile BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı - ACANU Başkanı Bodi Hugger: - "Dünyanın en büyük havayolu şirketi THY ile iş birliği anlaşması yaptığımız için mutluyuz. Bu emsalsiz bir anlaşma" - THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş: - "ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum"

CENEVRE (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hugger, başkanlığını yürüttüğü ACANU'nun bu yıl 70. yılını kutladığını belirterek, "Dünyanın en büyük havayolu şirketi THY ile iş birliği anlaşması yaptığımız için mutluyuz. Bu emsalsiz bir anlaşma. 70 yıllık ACANU tarihinde ilk kez bir havayolu şirketiyle iş birliği anlaşması yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

THY Cenevre Müdürü Gümüş ise bu yıl kuruluşunun 86. yılını kutlayan THY ile 70 yıllık köklü geçmişi olan ACANU'nun iş birliğine şahit olmaktan dolayı kıvanç duyduğunu vurguladı.

Gümüş, "BM çatısı altında çok değerli görev yürüten basın mensuplarıyla yaptığımız bu birliktelikten ve seyahatlerinde kolaylık sağlamaktan gayet memnunuz. ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum." dedi.

- THY'den gazetecilere uçuş avantajları

Sponsorluk anlaşmasına göre THY, ACANU üyesi 120'den fazla uluslararası gazeteciye uçuşlarda özel indirim, ekstra bagaj hakkı ve daha birçok kolaylık sağlayacak.

THY'nin Cenevre'den İstanbul'a haftada 23 uçuşu bulunuyor. Anlaşmayla BM'de görev yapan gazeteciler, İstanbul aktarmalı diledikleri destinasyona özel indirim ve kolaylıklarla uçma fırsatı bulacak.

Anlaşma bir yıl geçerli olacak.

İmza töreninde, THY Cenevre Bölgesel Satış Şefi Celil Yılmaz, THY Cenevre Bölgesel Satış ve Operasyon Şefi Serap Ilgazlı, ACANU Genel Sekreteri Tamer Aboalenin, ACANU mali işler sorumlusu Brij Khindaria ve ACANU Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Ajansı (AA) İsviçre muhabiri Bayram Altuğ da hazır bulundu.

ACANU'nun üyeleri arasında dünyanın en büyük haber ajansları, haber kanalları, gazeteleri, radyoları ve dergilerinin muhabir ve temsilcileri yer alıyor.

Birlik, BM'nin ve uluslararası diplomasinin önemli bir merkezi olan Cenevre'de görev yapan basın mensuplarının tek buluşma yeri.

BM kurumları ve sözcüleri ile ilişkilerde temel muhatap noktası olan dernek, İsviçre merkezli çalışan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri konusunda da pek çok konferans ve etkinlik düzenliyor.

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