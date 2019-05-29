BM muhabirlerini THY uçuracak

CENEVRE (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hugger, başkanlığını yürüttüğü ACANU'nun bu yıl 70. yılını kutladığını belirterek, "Dünyanın en büyük havayolu şirketi THY ile iş birliği anlaşması yaptığımız için mutluyuz. Bu emsalsiz bir anlaşma. 70 yıllık ACANU tarihinde ilk kez bir havayolu şirketiyle iş birliği anlaşması yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

THY Cenevre Müdürü Gümüş ise bu yıl kuruluşunun 86. yılını kutlayan THY ile 70 yıllık köklü geçmişi olan ACANU'nun iş birliğine şahit olmaktan dolayı kıvanç duyduğunu vurguladı.

Gümüş, "BM çatısı altında çok değerli görev yürüten basın mensuplarıyla yaptığımız bu birliktelikten ve seyahatlerinde kolaylık sağlamaktan gayet memnunuz. ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum." dedi.