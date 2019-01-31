Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2018’de günde 6 kişinin Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) hazırladığı raporda, mültecileri kurtarma ve karaya çıkarma konusunda devam eden siyasi çıkmaza atıfta bulunarak, 2018’de yaklaşık 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. UNHRC, son 5 yılda İspanya (65 bin 400), Yunanistan (50 bin 500) ve İtalya’ya (23 bin 400) toplamda 139 bin olmak üzere Avrupa’ya en az sayıda mültecinin ulaştığını bildirdi.

“Bu trajediye son verebiliriz”

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, “Denizde hayat kurtarmak bir seçim değil, bir politika meselesi değil, asırlık bir zorunluluktur. Cesaret ve vizyon sahibi olarak bir sonraki mülteci teknesinin ötesine bakabilir ve bölgesel işbirliğine dayalı, insan yaşamını ve saygınlığını özüne yerleştiren uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek bu trajediye son verebiliriz” dedi.