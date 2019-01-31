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BM Mülteci Ajansı: "2018’de günde 6 kişi Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2018’de günde 6 kişinin Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışken hayatını kaybettiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) hazırladığı raporda, mültecileri kurtarma ve karaya çıkarma konusunda devam eden siyasi çıkmaza atıfta bulunarak, 2018’de yaklaşık 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2018’de günde 6 kişinin Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışken hayatını kaybettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) hazırladığı raporda, mültecileri kurtarma ve karaya çıkarma konusunda devam eden siyasi çıkmaza atıfta bulunarak, 2018’de yaklaşık 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. UNHRC, son 5 yılda İspanya (65 bin 400), Yunanistan (50 bin 500) ve İtalya’ya (23 bin 400) toplamda 139 bin olmak üzere Avrupa’ya en az sayıda mültecinin ulaştığını bildirdi.

“Bu trajediye son verebiliriz”
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, “Denizde hayat kurtarmak bir seçim değil, bir politika meselesi değil, asırlık bir zorunluluktur. Cesaret ve vizyon sahibi olarak bir sonraki mülteci teknesinin ötesine bakabilir ve bölgesel işbirliğine dayalı, insan yaşamını ve saygınlığını özüne yerleştiren uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek bu trajediye son verebiliriz” dedi.

Günlerce denizde bekletildiler
Geçtiğimiz yıl bazı güney Avrupa devletlerinin politikaları, mültecileri taşıyan teknelerin yanaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle insanların günlerce denizde mahsur kalmasına yol açmıştı. Raporda, travma geçiren ve hasta olan çok sayıda insanın, karaya çıkma izni verilmeden önce günlerce denizde bekletildiği belirtildi. Gönüllü kurtarma botları ve mürettebatlarının da operasyonlarda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten BM raporunda, Libya’dan Avrupa’ya gitmeye çalışan her 14 kişiden 1’inin öldüğü ifade edildi.

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