BM Mülteci Dairesi'nden AB Ülkelerine 'Ortak Politika' Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi Başkanı Filippo Grandi, Akdeniz’de kurtarılan göçmenler konusunda Avrupa ülkelerine ortak bir politika geliştirmeleri çağrısında bulundu. Grandi, Roma’da İtalyan yetkililerle iki gün boyunca temaslarda bulundu.

Mülteci dairesi başkanı Grandi, Akdeniz’de bulunan göçmenlerin derhal en yakın emniyetli limana götürülmesinin önemine işaret etti. İtalya bir süre önce limanlarını, mülteci kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına bağlı gemilere kapatmıştı. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin bundan böyle İtalyan limanlarına kabul edilmeyeceğini açıklamış, diğer Avrupa ülkelerine de kendi limanlarını göçmen gemilerine açma çağrısında bulunmuştu. Salvini, ülkesinin göçmen yükünün ağırlığını üstlenemeyeceğini söyledi.

Filippo Grandi, bu yıl içinde göçmen sayısında azalma olsa da, bölgede faaliyet gösteren STK gemilerinin sayılarının düşmesinin, mülteci ölüm oranlarını arttırdığı uyarısında bulundu. BM mülteci dairesi başkanı, göçmenlerin kendi ülkelerindeki çatışmaları sona erdirme çabalarına daha fazla kaynak ayrılması konusunda İtalyan liderlerle uzlaşmaya vardığını söyledi.