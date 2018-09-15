BM Mülteci Dairesi'nden AB Ülkelerine 'Ortak Politika' Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi Başkanı Filippo Grandi, Akdeniz’de kurtarılan göçmenler konusunda Avrupa ülkelerine ortak bir politika geliştirmeleri çağrısında bulundu. Grandi, Roma’da İtalyan yetkililerle iki gün boyunca temaslarda bulundu.
Mülteci dairesi başkanı Grandi, Akdeniz’de bulunan göçmenlerin derhal en yakın emniyetli limana götürülmesinin önemine işaret etti. İtalya bir süre önce limanlarını, mülteci kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına bağlı gemilere kapatmıştı. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin bundan böyle İtalyan limanlarına kabul edilmeyeceğini açıklamış, diğer Avrupa ülkelerine de kendi limanlarını göçmen gemilerine açma çağrısında bulunmuştu. Salvini, ülkesinin göçmen yükünün ağırlığını üstlenemeyeceğini söyledi.
Filippo Grandi, bu yıl içinde göçmen sayısında azalma olsa da, bölgede faaliyet gösteren STK gemilerinin sayılarının düşmesinin, mülteci ölüm oranlarını arttırdığı uyarısında bulundu. BM mülteci dairesi başkanı, göçmenlerin kendi ülkelerindeki çatışmaları sona erdirme çabalarına daha fazla kaynak ayrılması konusunda İtalyan liderlerle uzlaşmaya vardığını söyledi.
Grandi ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi’yle de, göçmenlerin ülkelerini terk etmelerinin önüne geçmek amacıyla kriz bölgelerinde stratejik olarak istikrarın sağlanmasını amaçlayan önemli kaynakların bir sonraki Avrupa Birliği bütçesine dahil edilmesi gereksinimini ele aldı.
İnsanların evlerini terk etmek ya da insan kaçakçılarının insafına kalmak istemeyeceğinin altını çizen BM yetkilisi, bu kişilerin ülkelerine ekonomik güvenlik alternatifleri sağlanmasının önemine değindi. Grandi bunun AB üyesi ülkelerinin mevcut kaynakların ötesinde katkılarıyla sağlanabileceğini belirtti.
Grandi ayrıca Avrupa Birliği bünyesinde yeni gelen göçmenlerle ilgili neler yapılacağı, AB topraklarına ayak basan mültecilere ne olacağı gibi konularda bir ortak mekanizma oluşturulmasının önemine de işaret etti.
Mültecilerin kendi ülkelerindeki krizden kaçmak için komşu ülkelere sığınmakta çözüm bulduğuna dikkati çeken Grandi, komşu ülkelerin de insani yardım sağlamak için yeterli kaynağa sahip olmadığını söyledi. BM yetkilisi, bundan dolayı göçmen durağı olan diğer ülkelerin de yeterli kaynak ve kurumsal yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Filippo Grandi buna örnek olarak Libya’yı gösterdi.
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