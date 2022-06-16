BM Mülteci Örgütü: Yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı

3 milyon 800 bin sığınmacının bulunduğu Türkiye, dünyada sığınmacıların sayısının en yüksek olduğu ülke.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, 100 milyonu aştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Perşembe günü açıklanan Küresel Eğilimler Raporu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Afrika ülkelerinden Afganistan'a kadar dünyanın farklı bölgelerindeki acil durum ve krizler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının Mayıs 2022 itibarıyla 100 milyonu aştığı belirtildi. Rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden oldu.

Rapora göre 2021 yılı sonu itibarıyla savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilmiş insanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 89 milyon 300 bine ulaştı.

Bunun 27 milyon 100 binin mülteci statüsünde olduğu, 53 milyon 200 bininin yaşadıkları ülke içinde yerlerinden edildiği, 4 milyon 600 binin iltica başvurusunda bulunduğu ve 4 milyon 400 bin Venezuelalının da ülke dışında yerinden edildiği ifade edildi.

Sığınmacı sayısının en yüksek olduğu ülke Türkiye

Rapora göre, yaklaşık 3 milyon 800 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye bu konuda dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi 1 milyon 500 bin civarında sığınmacı barındıran Uganda ve yine aynı sayıda sığınmacıyı ağırlayan Pakistan takip ediyor. Almanya'da ise 1 milyon 300 bin civarında sığınmacı yaşıyor. Kolombiya ise yerinden edilmiş 1 milyon 800 bin kadar Venezuelalıya ev sahipliği yapıyor.

2021 sonu itibarıyla ülkeleri dışında yerinden edilenler arasında ilk sırayı 6 milyon 800 bin ile Suriyeliler alıyor. Bunu 4 milyon 600 bin ile Venezuela, 2 milyon 700 bin Afganistan, 2 milyon 400 bin ile Güney Sudan ve 1 milyon 200 bin ile Myanmar'dan gelenler takip ediyor.

Grandi: Sayılar 10 yıldır her sene artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yerinden edilenlerin sayısının son 10 yıldır her sene arttığına dikkat çekerek "Bu insanlık trajedisine karşı harekete geçmek, çatışmalara çözüm bulmak, bunun kalıcı olmasını sağlamak için ya uluslararası toplum bir araya gelir ya da bu korkunç eğilim devam eder" şeklinde konuştu.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından ülkelerinden kaçan Ukraynalılara yönelik uluslararası ilginin "olumlu" olduğunu belirten Grandi, benzer bir tutumun dünyanın bütün krizleri için de gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara yardım etmek için maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirten Grandi, Batı ve Doğu Afrika'daki, Ortadoğu'daki durum ile Myanmar'ı terk etmek zorunda kalan Rohingyalılara ve Güney Amerika ülkelerine kaçan Venezuelalılara işaret etti.

Artan eşitsizliğin çatışmaları körüklediğini ifade eden Grandi, kötü yönetimlerin birçok bölgede gelişmeyi engellediğini, iklim krizinin kaynaklar için mücadeleyi artırdığını kaydetti. Grandi, bunun yanı sıra hızla artan gıda fiyatlarının da çok daha fazla insanın evlerini terk etmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM Mülteci Örgütü'nün raporunda, 2021 yılında ülkeleri içinde yerinden edilmiş 5,3 milyon kişi ve yaklaşık 430 bin mülteci dahil olmak üzere 5 milyon 700 bin yerinden edilmiş kişinin kendi bölgelerine veya menşe ülkelerine geri döndüğü kaydedildi.

DW, dpa, epd/JD, DÇÜ

