BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü:

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.

Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birinci Küresel Mülteci Forum'unun sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya'nın eş başkanlık yaptığı forumda, 3 gün boyunca yüzlerce toplantı ve açıklama yapıldığını belirten Grandi, "Bu forum başarılı oldu mu? Bu forumun başarısı yapılan taahhütlerin çeşidi ve kalitesidir. Forumun başarılı olmasını sağlamak hepimizin sorumluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, forumun en önemli başarılarından birine ise "özel sektörün artık küresel insani yardım camiasının bir parçası haline gelmiş" olmasını gösterdi.