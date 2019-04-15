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BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Libya uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 22:06 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: - "Libya'da artan gerginlik 2011'de gördüğümüz gibi daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir"

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Libya konusunda son derece endişeli olduklarını belirterek, "Libya’da artan gerginlik 2011'de gördüğümüz gibi daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir." dedi.

Grandi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Grandi, basın toplantısında, Başbakan Merkel ile dünyanın dört bir yanında yerlerinden edilen mültecilerin durumlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Dünya çapında 70 milyon civarında insanın şiddet ve çatışmalardan dolayı yerlerinden edildiğini hatırlatan Grandi, yerlerinden edilmelerin Afrika’da, Venezuela'da ve Myanmar’da halen devam ettiğine işaret etti.

Grandi, Libya’nın Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce mülteci ve göçmenin geçiş noktası olduğunu, ülkedeki çatışmaların BM'nin çalışmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Libya konusunda son derece endişeli olduklarının altını çizen Grandi, "Libya’da artan gerginlik, 2011'de gördüğümüz gibi daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir." ifadesini kullandı.

Grandi, dünyada başta fakir ülkelerde olmak üzere mülteci krizinin yaşandığını ve bu krizin ancak siyasi irade, doğru kaynakların kullanılması ve birlik beraberlik içinde çözüleceğini belirtti.

Grandi, Almanya'nın Libya’da çatışmaların durması için gösterdiği çabadan memnun olduklarını dile getirerek, Libya'da BM'nin çözüm arayışlarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nın mültecilere yönelik adımlarını öven Grandi, Almanya'nın dünya genelinde mülteciler için bağış yapan önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Grandi, mülteci sorunun çözümü için Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı, mülteci meselesini masaya yatırmak için aralık ayında büyük bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de insanların ülkelerinden kaçış sebepleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda yapılacak çok şeyin olduğunu söyledi.

Özellikle Libya’daki durumdan endişe duyduğunu ifade eden Merkel, Sudan’daki güncel durumdan dolayı da uluslararası toplumu büyük görevler beklediğini kaydetti.

UNHCR’nin görevlerinin azalmadığını, aksine bu kurumun öneminin arttığını vurgulayan Merkel, UNHCR’nin Suriye, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da mültecilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Grandi’ye teşekkür etti.

Merkel, Aralık ayında düzenlenecek küresel bir toplantı öncesinde Almanya’nın buna yoğun bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo G Libya Sudan

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