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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden AB'ye çağrı

15.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Almanya ve AB'yi "acil insani durum" olarak nitelendirdiği Midilli'deki sığınmacılar konusunda "derhal" harekete geçmeye çağırdı.

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan sığınmacı kampı Moria'da çıkan yangın sonrası barınaksız kalan sığınmacıların durumu tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), adada "insani acil durum" yaşandığını belirterek, Avrupa ülkelerini "derhal harekete geçmeye" çağırdı.

"Avrupa için utanç kaynağı"

Örgütün Almanya temsilcisi Frank Remus, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "Moria'daki sığınmacıların içinde bulunduğu koşullar tam bir skandal, bu kampın kendisi Avrupa için bir utanç kaynağı, Avrupa değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmüyor" dedi. Almanya gibi çözüm için girişimlerde bulunan ülkeler olduğunu kaydeden Remus, Almanya'nın 150 reşit olmayan sığınmacının ülkeye kabul edilmesi kararının ülkenin bu konuyla ilgili sorumluluk almak istediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Remus ortak mülteci politikasının başarısızlığa uğramasından yıllar sonra "Avrupa'nın Midilli'deki insanlara yardım etmesinin bir görev" olduğunu söyledi.

Yangın sonrası barınaksız kalanlar arasında aileler, hamile kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekilirken, sığınmacıların aşırı yorgunluk, açlık ve susuzlukla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Almanya'nın Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın da dahil olduğu on Avrupa ülkesinin adadan 400 reşit olmayan sığınmacıyı kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak 4 bini çocuk yaklaşık 12 bin kişinin barınaksız kaldığına işaret edilerek, bu sayının çok düşük olduğu eleştirisi yapılmıştı. Alman hükümeti, Pazartesi günü daha fazla sayıda sığınmacının kabulünün de mümkün olabileceği sinyali vermişti. Başbakan Angela Merkel, "Almanya'nın önemli bir katkı" yapacağını ifade etti.

Midilli'deki sığınmacıların çoğu diğer Avrupa ülkelerine gitmek isterken, Yunanistan ve AB Midilli'de yeni bir sığınmacı kampı kurulmasını planlıyor.

Girit açıklarında sığınmacı teknesi battı

Öte yandan Girit Adası açıklarında bir sığınmacı teknesinin battığı ve üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Sahil Güvenlik görevlilerinin verdiği bilgilere göre, 53 kişi kurtarılırken kazada bir kadın ve iki çocuk hayatını kaybetti.

AFP,epd/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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