BM: 'Mültecilere Yardım Beklentilerin Çok Altında'

Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi (UNHCR) mültecilere yapılan maddi yardımın beklentilerin çok altında olduğunu açıkladı.

UNHCR sözcüsü, mültecilere ve göçmenlere yardım etmek için mevcut olan fonlarda bulunan para miktarının düştüğünü belirterek, “Ödenekler düşüyor, mülteci sayısı buna ters orantılı olarak sürekli artıyor” dedi .

Babar Baloch, 2018 yılında mülteci ve göçmenler için 8,2 milyar dolarlık ödeneğe ihtiyaç olduğunu ancak gerekli olan miktarın sadece yüzde 55’in karşılanabildiğini kaydetti.

​“Yeni göçler olabilir”

Sözcü Baloch, “Küresel olarak mülteciler arasındaki yetersiz beslenme oranları artıyor. Sağlık hizmeti verilen tesisler giderek daha fazla kalabalıklaşıyor. Çocuklar eğitimden yoksun kalıyor. Buna ek olarak, kimsesiz kalmış mülteci çocuklarına yönelik cinsel şiddeti önleme konusunda çalışacak personel eksikliği de giderek artıyor” diye konuştu.

UNHCR, mültecilerle ilgili hazırladığı son rapora göre altı ülkede yerlerinden olma riskiyle karşı karşıya kalanların yeni bir mülteci göçü yaratabileceği belirtildi. Bu ülkelerin, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Güney Sudan, Suriye ve Somali olduğu kaydedildi.