BM: 'Mültecilere Yardım Beklentilerin Çok Altında'

Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi (UNHCR) mültecilere yapılan maddi yardımın beklentilerin çok altında olduğunu açıkladı.
UNHCR sözcüsü, mültecilere ve göçmenlere yardım etmek için mevcut olan fonlarda bulunan para miktarının düştüğünü belirterek, “Ödenekler düşüyor, mülteci sayısı buna ters orantılı olarak sürekli artıyor” dedi .
Babar Baloch, 2018 yılında mülteci ve göçmenler için 8,2 milyar dolarlık ödeneğe ihtiyaç olduğunu ancak gerekli olan miktarın sadece yüzde 55’in karşılanabildiğini kaydetti.
“Yeni göçler olabilir”
Sözcü Baloch, “Küresel olarak mülteciler arasındaki yetersiz beslenme oranları artıyor. Sağlık hizmeti verilen tesisler giderek daha fazla kalabalıklaşıyor. Çocuklar eğitimden yoksun kalıyor. Buna ek olarak, kimsesiz kalmış mülteci çocuklarına yönelik cinsel şiddeti önleme konusunda çalışacak personel eksikliği de giderek artıyor” diye konuştu.
UNHCR, mültecilerle ilgili hazırladığı son rapora göre altı ülkede yerlerinden olma riskiyle karşı karşıya kalanların yeni bir mülteci göçü yaratabileceği belirtildi. Bu ülkelerin, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Güney Sudan, Suriye ve Somali olduğu kaydedildi.
Raporda mültecilere gerekli olan yardımın ne oranda gerçekleştiği de belirtildi. Burundi’de mülteciler için gerekli olan 206 milyon dolarlık bütçenin sadece yüzde 28'inin karşılandığı belirtildi.
"12 milyon Suriyeli mülteci için gerekli olan ödeneğin yalnızca yüzde 35’i karşılanıyor"
Kongolu mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerdeki, insani yardımların, gençleri destekleme ve eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim sağlama gibi hizmetler için gerekli 369 milyon doların sadece yüzde 31'inin karşılandığı belirtildi.
Benzer şekilde, Afganistan, Güney Sudan ve Somalili mülteciler içinde, gerekli bütçenin (sırasıyla) yüzde 32, yüzde 33 ve yüzde 37'sinin karşılandığı kaydedildi.
Suriyeli mültecilerin durumu ise oldukça kötü. Suriyeli mültecilerin temel ihtiyaçları için 2 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtildi. 12 milyon Suriyeli mültecinin ihtiyacı olan paranın şimdiye kadar sadece yüzde 35'inin karşılandığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı
Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz
Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum