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  4. BM, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınadı

BM, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 07:39 | Son Güncelleme

BM, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurulda cuma günü yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı.

Myanmar yönetiminin başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere bölgedeki azınlıklara yönelik işkence, tecavüz ve keyfi tutuklama gibi uygulamalarını eleştiren karar tasarısında, yönetime bu konularda gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısı, BM Genel Kurulunun Myanmar yönetiminin insan hakları ihlalleri konusundaki tutum ve görüşünü ortaya koyuyor.

Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM verilerine göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BM Myanmar Rohingyalı Müslümanlar

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