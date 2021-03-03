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BM: “Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti”

03.03.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener, Myanmar’da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda bugünün “en kanlı” gün olduğunu aktararak, gösterilerde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener, Myanmar’da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda bugünün “en kanlı” gün olduğunu aktararak, gösterilerde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener yaptığı açıklamada, aktivistler tarafından paylaşılan görüntülere atıfta bulunarak, polisin protestoculara karşı makineli tüfek kullandığını ifade etti. Bugün ülke genelinde düzenlenen darbe karşıtı protestoların “en kanlı” günü olduğunu belirten Burgener, gösterilerde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Myanmar’da gerçek bir savaş mümkün
1 Şubat’tan bu yana devam eden protestolarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Burgener, "Darbeden bu yana 50’den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı” ifadelerini kullandı. Burgener, Myanmar’da artık "gerçek bir savaşın" mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Veri uzmanı, 33 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti
Çoğunlukla yerel kaynaklardan ve sosyal medya üzerinden gelen verileri derleyen Yangon’daki bir veri uzmanı, bugün düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu bildirmişti. Veri uzmanı, derlediği verilerde hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve nasıl öldürüldüklerini belirtmişti. Askeri hükümetin misilleme korkusu nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını isteyen veri uzmanı, sadece Yangon’da 18 kişinin öldürüldüğünü aktarmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

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