BM: “Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener, Myanmar’da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda bugünün “en kanlı” gün olduğunu aktararak, gösterilerde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener yaptığı açıklamada, aktivistler tarafından paylaşılan görüntülere atıfta bulunarak, polisin protestoculara karşı makineli tüfek kullandığını ifade etti. Bugün ülke genelinde düzenlenen darbe karşıtı protestoların “en kanlı” günü olduğunu belirten Burgener, gösterilerde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Myanmar’da gerçek bir savaş mümkün

1 Şubat’tan bu yana devam eden protestolarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Burgener, "Darbeden bu yana 50’den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı” ifadelerini kullandı. Burgener, Myanmar’da artık "gerçek bir savaşın" mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.