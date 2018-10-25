BM: Myanmar’da Rohingyalara yönelik soykırım devam ediyor

Raporda meselenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması çağrısı yapıldı.Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yaptıkları incelemede Myanmar'ın Rohingyalara karşı soykırıma devam ettiğini tespit etti. Bu tespiti içeren BM araştırma raporu, BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

BM'nin Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, çatışmaların; toplu katliamların yanı sıra halkın sürülmesi, doğumların engellenmesi ve kamplarda yaşanan yaygın yerinden edilme şeklinde yaşandığını söyledi. "Bu devam eden bir soykırım ve şu anda yaşanıyor” diyen Darusman, Rohingyaları yok etmeye yönelik "soykırım niyetinin mevcut olduğu çıkarımına varılabileceğini” söyledi.

Darusman, yaşanan çatışmalarda yaklaşık 390 köyün yerle bir edildiğini ve 10 bin Rohingyanın öldürüldüğünü belirtti. BM yetkilisi, komşu ülke Bangladeş'e sığınanlar için de ülkelerinde dönebilecekleri "güvenli, onurlu ve istikrarlı bir ortam olmadığını" ve geri dönüşe yönelik herhangi bir girişimin daha fazla kişinin hayatının tehlikeye atılması anlamına geleceğini söyledi.