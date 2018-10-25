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BM: Myanmar’da Rohingyalara yönelik soykırım devam ediyor

25.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

BM’nin araştırma raporunda Myanmar’da Rohingyalara yönelik "devam eden bir soykırımın" söz konusu olduğu belirtildi.

BM: Myanmar’da Rohingyalara yönelik soykırım devam ediyor

Raporda meselenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması çağrısı yapıldı.Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yaptıkları incelemede Myanmar'ın Rohingyalara karşı soykırıma devam ettiğini tespit etti. Bu tespiti içeren BM araştırma raporu, BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

BM'nin Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, çatışmaların; toplu katliamların yanı sıra halkın sürülmesi, doğumların engellenmesi ve kamplarda yaşanan yaygın yerinden edilme şeklinde yaşandığını söyledi. "Bu devam eden bir soykırım ve şu anda yaşanıyor” diyen Darusman, Rohingyaları yok etmeye yönelik "soykırım niyetinin mevcut olduğu çıkarımına varılabileceğini” söyledi.

Darusman, yaşanan çatışmalarda yaklaşık 390 köyün yerle bir edildiğini ve 10 bin Rohingyanın öldürüldüğünü belirtti. BM yetkilisi, komşu ülke Bangladeş'e sığınanlar için de ülkelerinde dönebilecekleri "güvenli, onurlu ve istikrarlı bir ortam olmadığını" ve geri dönüşe yönelik herhangi bir girişimin daha fazla kişinin hayatının tehlikeye atılması anlamına geleceğini söyledi.

Komutanlara soruşturma talebi

İlk kez geçen ay açıklanan raporda, BM Güvenlik Konseyi'ne meseleyi Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıması ya da eski Yugoslavya örneğinde olduğu gibi özel bir mahkeme kurulması çağrısı yapıldı. Toplamda 444 sayfalık raporda, Myanmar Genelkurmay Başkanı Aung Hlaing'in de aralarında olduğu ordunun üst düzey komutanları hakkında Arakan eyaletinde soykırım suçu işlemekten soruşturma başlatılması da talep edildi.

Myanmar yönetimi, geçen yıl yaklaşık 720 bin Rohingyanın komşu ülke Bangladeş'e kaçmasına neden olan vahşete yönelik Myanmar ordusuna yöneltilen suçlamaları reddediyor. Ordunun "temizlik faaliyetlerinin” Rohingya militanlarıyla mücadele için gerekli olduğu savunuluyor.

Yüzyıllardır halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor.

DW,AP,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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