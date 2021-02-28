HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BM: “Myanmar’daki protestolarda en az 18 kişi öldürüldü”

BM: “Myanmar’daki protestolarda en az 18 kişi öldürüldü”

28.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor. Ülkenin farklı noktalarında bugün devam eden gösterilerde polis protestoculara ateş açarken, gösterilerde en kanlı gün yaşandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu ülke çapında en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ofis, çıkan olaylarda ayrıca 30’dan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Politikacı Kyaw Min Htike yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Dawei’de 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Myanmar basını ise, Mandalay’daki protestolarda 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Yangon şehrinde ise en az 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı. BM, Myeik, Bago ve Pokokku şehirlerinde de ölümler bildirildiğini ifade etti.

Myanmar polisi ve iktidardaki askeri konsey sözcüsü, protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin henüz açıklama yapmadı.

“Ölümcül güç kullanımında açık şekilde çirkin ve kabul edilemez"
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin birden fazla kasaba ve şehirde ölümcül güç kullanımı açık şekilde çirkin ve kabul edilemez" dedi.

“Asla diz çökmeyeceğiz"
Protestoculardan Nyan Win Shein, "Bizi zorlarlarsa yükseliriz. Bize saldırırlarsa, savunuruz. Asla asker postallarının önünde diz çökmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bir başka protestocu Amy Kyaw ise, "Polis tam biz geldiğimizde ateş etmeye başladı. Tek bir uyarı bile yapmadılar. Bazıları yaralandı ve bazı öğretmenler hala komşularının evlerinde saklanıyorlar" dedi.

470’den fazla kişi gözaltına alındı
Devlet televizyonu, dün başlayan protestolarda 470’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirirken, bugün devam eden protestolarda kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınan kişilerin sayısı henüz net olarak bilinmezken, Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, protestoların başından bu yana 850 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Yaşlı kadından acı haber8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Yaşlı kadından acı haber
Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkeziMilli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Selçuk liselerde yüz yüze sınavların başlayacağı tarihi açıkladı

Bakan, öğrencilerin beklediği tarihi duyurdu

8 kişiye virüs bulaştıran yaşlı kadından acı haber

8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Yaşlı kadından acı haber

Doktor rolünde sahte Covid-19 testi yapmışlar! Liderleri fenomen çıktı

'Pes' dedirten olay! Doktor rolünde sahte korona testi

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Kuzey Avrupa giderek soğuyacak

Bilim insanları açıkladı: Kuzey Avrupa donacak

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.