BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Myanmar’da kalan yaklaşık 600 bin Rohingya Müslümanının sistematik olarak siyasi takibat ve soykırım tehdidi altında olduğunu açıkladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı "Myanmar bir soykırıma engel olma yükümlülüğünü yerine getirmekte, soykırımın yaşanıp yaşanmadığını araştırmada ve soykırıma ceza öngören etkin yasaları yürürlüğe sokmakta başarısız oldu" dedi.

BM uzmanları Myanmar'dan kaçan Rohingyaların ülkeye geri dönmesinin ise mevcut koşullarda "imkansız" olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği araştırma komisyonunun Rohingya Müslümanlarının durumuyla ilgili hazırladığı rapor Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde kamuoyuna açıklanacak.

Henüz kamuoyuna açıklanmamış olan Birleşmiş Milletler raporuna göre yaklaşık 600 bin Rohingya Myanmar'ın Arakan eyaletinde “insani olmayan” koşullarda yaşamayı sürdürüyor. Raporda "Myanmar soykırım niyetini barındırmayı sürdürüyor ve Rohingyalar ciddi soykırım riski altında bulunmaya devam ediyor" denildi.