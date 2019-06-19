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BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunu tamamladı. Açıklanan raporda Kaşıkçı cinayetinin bir yargısız infaz olduğu vurgusu yapılırken, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" ifadeleri yer aldı.

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Türkiye Suudi Arabistan cemal kaşıkçı

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