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BM Nükleer Gözlemcisi Antalya’ya Gidiyor

10.03.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Rafael Grossi, Perşembe günü Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanlarının biraraya gelmeyi planladıkları Antalya’ya gidecek. Grossi, bakanlarla Ukrayna’nın nükleer güvenliğini konuşmayı planlıyor

BM Nükleer Gözlemcisi Antalya’ya Gidiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Rafael Grossi, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının biraraya gelmeyi planladıkları Antalya’ya gideceğini açıkladı.

Görüşmenin yapılacağı Perşembe günü Antalya’da olmayı planlayan Grossi, bakanlarla Ukrayna'nın nükleer güvenliği hakkında konuşacağını vurguladı.

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki bir binanın yakınlardaki çatışmalardan sonra alev almasından bu yana Grossi, Ukrayna'nın nükleer tesislerinin güvenliğini koruma taahhütlerini güvence altına almak için Rusya ve Ukrayna'dan temsilcilerle üçlü bir toplantı için bastırıyor.

Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana Rusya, 1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı Çernobil'deki artık faal durumda olmayan nükleer santralin yakınındaki Zaporijya santraline ve radyoaktif atık tesislerine el koydu.

Ukraynalı personel hala her iki santralde de faaliyet gösteriyor. Ancak Grossi, koşulların tesislerin güvenliğini riske attığını söyledi.

Grossi Twitter’da, "Yarın Antalya'ya gideceğim. Oradaki görüşmelerde, Ukrayna'nın nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması gibi acil bir konuda ilerleme kaydetmeyi umuyorum. Hemen harekete geçmeliyiz!" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi, Grossi'nin yapmak istediği üçlü toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba Perşembe günü Antalya'da düzenlenen bir forumda bir araya gelme konusunda anlaştılar.

Grossi, geçen hafta Zaporijya'da yaşananlardan hemen sonra Ukrayna'nın nükleer güvenliği konusunda üçlü bir toplantı çağrısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’daki saldırıda altı reaktörün zarar görmediğini ve hiçbir radyoaktif madde açığa çıkmadığını açıklayan Grossi, yaşananları kıl payı kurtuluş olarak değerlendirdi.

Rusya, üçlü görüşmeyi kabul etti, ancak bu görüşmenin Çernobil’de olmasını reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski, bir görüşmeleri sonrası Kiev ve Paris’in de bu fikre destek verdiğini açıkladı.

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antalya
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