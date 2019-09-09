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BM önünde Keşmir protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Keşmirli insan hakları savunucuları, Cenevre'de Hindistan'ı protesto etti - Keşmir Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Başkanı Altaf Hüseyin Wani: - "Hindistan'ın, Keşmir'de yüz binlerce askeri birliği bulunuyor ve Keşmir halkının dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlar"

CENEVRE (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletindeki kısıtlamalar ve insan hakları ihlalleri İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydandaki gösteriye uluslararası insan hakları savunucuları katıldı.

Gösterinin organizatörlerinden Keşmir Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Başkanı Altaf Hüseyin Wani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e çağrıda bulunarak, Keşmir'de 35. gününe giren kısıtlamalar, sokağa çıkma yasağı ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulmasına öncülük etmesini istedi.

Wani, Keşmir'in 72 yıldır Hindistan işgali altında olduğunu anımsatarak, haftalardır Keşmir'de iletişimin kesildiğini ve bölgenin dünyayla bağlantısının koptuğunu ifade etti.

Bazı uluslararası organizasyonların Keşmir'de "soykırım" yaşandığına dair uyarılarda bulunduğuna işaret eden Wani, "Hindistan'ın Keşmir'de yüz binlerce askeri birliği bulunuyor ve Keşmir halkının dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlar." dedi.

Wani, BM Güvenlik Konseyi'nin de karar alarak Keşmir halkının kendi geleceğini belirlemesine öncülük etmesi çağrısında bulundu.

Bachelet'in, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Keşmir'deki kısıtlama ve uygulamalar nedeniyle Hindistan'a tepki göstermesinin cesaret verici olduğunu vurgulayan Wani, "Fakat şunu düşünmek zorundayız. Bu açıklama Hindistan'ı etkileyecek mi? Hindistan hükümeti baskı hissedecek mi? Hindistan hükümeti çok kibirli." diye konuştu.

Wani, BM ve uluslararası diğer tüm kuruluşlarının çağrılarına rağmen Hindistan hükümetinin Keşmir'deki tek taraflı uygulamalarına devam etmesine tepki gösterdi.

İHK üyesi ülkelere seslenen Wani, 47 üyeli Konseyin Hindistan'a karşı harekete geçmesi ve hükümet üzerinde baskı oluşturması gerektiğini kaydetti.

Göstericiler, "Keşmir'deki zulmü durdurun", "İnsan hakları ihlallerini durdurun" ve "Lütfen Keşmir'deki çocukları kurtarmak için bize yardım edin" yazılı pankartlar taşıdı, Hindistan'ın Keşmir'den çekilmesi yönünde sloganlar attı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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