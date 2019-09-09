BM önünde Keşmir protestosu

Bazı uluslararası organizasyonların Keşmir'de "soykırım" yaşandığına dair uyarılarda bulunduğuna işaret eden Wani, "Hindistan'ın Keşmir'de yüz binlerce askeri birliği bulunuyor ve Keşmir halkının dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlar." dedi.

Wani, Keşmir'in 72 yıldır Hindistan işgali altında olduğunu anımsatarak, haftalardır Keşmir'de iletişimin kesildiğini ve bölgenin dünyayla bağlantısının koptuğunu ifade etti.

Gösterinin organizatörlerinden Keşmir Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Başkanı Altaf Hüseyin Wani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e çağrıda bulunarak, Keşmir'de 35. gününe giren kısıtlamalar, sokağa çıkma yasağı ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulmasına öncülük etmesini istedi.

Wani, BM Güvenlik Konseyi'nin de karar alarak Keşmir halkının kendi geleceğini belirlemesine öncülük etmesi çağrısında bulundu.

Bachelet'in, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Keşmir'deki kısıtlama ve uygulamalar nedeniyle Hindistan'a tepki göstermesinin cesaret verici olduğunu vurgulayan Wani, "Fakat şunu düşünmek zorundayız. Bu açıklama Hindistan'ı etkileyecek mi? Hindistan hükümeti baskı hissedecek mi? Hindistan hükümeti çok kibirli." diye konuştu.

Wani, BM ve uluslararası diğer tüm kuruluşlarının çağrılarına rağmen Hindistan hükümetinin Keşmir'deki tek taraflı uygulamalarına devam etmesine tepki gösterdi.

İHK üyesi ülkelere seslenen Wani, 47 üyeli Konseyin Hindistan'a karşı harekete geçmesi ve hükümet üzerinde baskı oluşturması gerektiğini kaydetti.

Göstericiler, "Keşmir'deki zulmü durdurun", "İnsan hakları ihlallerini durdurun" ve "Lütfen Keşmir'deki çocukları kurtarmak için bize yardım edin" yazılı pankartlar taşıdı, Hindistan'ın Keşmir'den çekilmesi yönünde sloganlar attı.