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BM önünde "Muhammed Mursi" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:38 | Son Güncelleme

Cenevre'deki BM Ofisi önünde çok sayıda gösterici, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda yaşamını yitirmesi nedeniyle Mısır yönetimini protesto etti - Müslüman Kardeşler Teşkilatının kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu Hani Ramazan: - "El-Benna nasıl öldüyse Mursi de aynı şekilde, aynı dava için öldü"

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde çok sayıda kişi, dört gün önce mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı haksızlıklar nedeniyle Mısır yönetimini protesto etti.

BM ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli" meydanında toplanan göstericiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin fotoğraflarının yanı sıra "katil Sisi", "Mısır'da askeri darbeye hayır" yazılı pankartlar açtı.

Cenevre merkezli "Tunus İşkence Mağdurları Derneği'nin öncülük ettiği gösteriye, Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği, Mısır İçin Adalet Derneği, İsviçre Rabia Birliği, İsviçre Müslümanlar Ligi ve İsviçre İslam Merkezi'nin aralarında bulunduğu dokuz insan hakları kuruluşu destek verdi.

"Mursi öldürüldü, sorumlusu Sisi" ve "katil rejim, katil Sisi" şeklinde slogan atan yaklaşık 150 kişi, Mısır hükümetini kınadı.

- Uluslararası toplum ve medyaya tepki

Mısır'da 22 Mart 1928'de Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) kuran düşünür ve alim Hasan el-Benna'nın torunu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "El-Benna nasıl öldüyse Mursi de aynı şekilde, aynı dava için öldü." dedi.

Ramazan, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi için "hain" ifadesini kullandı.

Mursi'nin vefatından tüm Müslümanların ibret alması ve ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ramazan, Mursi'nin Mısır'daki darbe girişiminden başlayarak hapishanede çok zor şartlar altında kötü muameleye tabi tutulduğunu dile getirdi.

Hani Ramazan, uluslararası toplum ve medyanın Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesine tepki göstermemesini eleştirdi. Batı'nın demokrasi konusunda iki yüzlü tutum sergilediğini vurgulayan Ramazan, Sisi'ye silah satmak için demokratik değerlerin çiğnendiğine işaret etti.

- "Mursi'nin ölümü karşısında İslam dünyasından tek ses Türkiye'den"

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Mursi'nin ölümü karşısında İslam dünyasında tek ses çıkaran ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mursi'nin ölümünün ardından verdiği mesajlar için teşekkür eden Demirtaş, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ise tepki gösterdi.

Demirtaş, Batı'lı devletlerin İslam ülkelerindeki demokrasilere karşı müdahaleleri karşısında dik durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yağmur altında Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan gösteri, Mursi için yapılan dualarla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre Ender Demirtas Hani Ramazan Muhammed Mursi

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