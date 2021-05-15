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  4. BM Operasyonlar Nedeniyle Gazze'ye Yardım Ulaştırılamadığını Söylüyor

BM Operasyonlar Nedeniyle Gazze'ye Yardım Ulaştırılamadığını Söylüyor

15.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve devam eden operasyonlar nedeniyle Gazze’de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtiyor

BM Operasyonlar Nedeniyle Gazze'ye Yardım Ulaştırılamadığını Söylüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve devam eden operasyonlar nedeniyle Gazze’de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtiyor.

BM yetkilileri, bölgede yaşanan can kayıpları ve yaralananlar konusunda da büyük kaygıları olduğunu dile getiriyorlar. Yetkililer, operasyonlarda hayatını kaybeden yüzden fazla kişi olduğuna ve bine yakın kişinin yaralandığına dikkat çekiyorlar.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze’de 200’den fazla evin operasyonlar sebebiyle yıkıldığı ya da oturulamaz hale geldiğini belirtiyor. Ofis Sözcüsü Jens Laerke, operasyonlarda aralarında okul ve eğitim merkezlerinin bulunduğu 31 eğitim kurumu binasının da zarar gördüğünü söyledi.

Laerke “Çoğunluğu Gazze’deki mülteci kampından olan yüzlerce kişi özellikle Gazze’nin kuzeyinde sığınacak yer arıyorlar. BM okulları süratle sığınaklara dönüştürüyor ancak çok fazla sayıda kişinin bulunması Corona virüsü salgınının yayılması riskini de birarada getiriyor” dedi.

BM yetkilileri, Gazze’de deniz suyundan temiz su sağlayan tesisinde çalışmadığını bu sebeple bölgede temiz su sıkıntısı yaşandığını, 250 bin civarında kişinin temiz suya erişimde sorunlar yaşadığını söylüyorlar. İsrail’in Erez ve Kerem Şalom geçiş noktalarını kapatması dolayısıyla Gazze’de yiyecek ve yakıt sıkıntısı görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Laerke, mevcut durum nedeniyle Corona virüsü salgını tedbirlerinin uygulanamadığını, yapılan test sayılarının ciddi oranda düştüğünü, hastalanan kişilerin de tedavi olanaklarına ulaşmakta sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

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