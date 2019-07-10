BM: ‘Organize Suç Çeteleri Terörizmle Bağlantılı’

Terörist grupların operasyonlarını finanse etmek için yasadışı yollara başvurduğunu kaydeden Makarenko, IŞİD terör örgütünün amaçlarına ulaşmak için kaçakçılık ve kaçak mal satışından gelir elde edebileceğini çok önceden görüp bu yönde operasyonlar yaptığını belirtti.

Organize suç ve terörizm arasındaki bağlantılar konusunda uzun süredir çalışan UNICRI uluslararası danışmanı Tamara Makarenko, terör örgütleri ve organize suç çetelerinin aynı taktik ve uygulamalarla yönetildiklerini kaydederek iki grubunda benzer alanlarda çalıştıklarını belirtti.

‘BM Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü’ (UNICRI) yetkilileri, organize suç çeteleriyle terör örgütlerinin bağlantılarının endişe verici bir şekilde arttığını kaydetti.

Fedotov, uluslararası toplumun organize suçlar ve terörle birlikte mücadele edebilmesi için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Direktörü Yury Fedotov, uluslararası terörizm ile organize suç arasındaki bağlantı konusundaki görüşlerini güvenlik konseyi üyeleriyle paylaştı.

UNICRI uzmanı Makarenko, uluslararası toplumun, terörle mücadele ve suç gruplarına karşı mutlaka ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Makarenko, organize suç çeteleriyle teröristlerin en önemli buluşma noktalarının tutuklu yada hükümlü olarak bulundukları cezaevleri olduğu belirtti. Cezaevlerinde teröristler ve organize suç örgütleri arasında karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı, iki tarafın da kendi örgütsel çıkarları için bazı operasyon planlamalarının cezaevlerinden yapıldığını kaydetti. Organize suç çeteleriyle terörist guruplar arasındaki bağlantıların ciddi bir küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Fedetov, suçluların ve teröristlerin ülkeler ve bölgeler arasındaki bazı hukuki boşluklardan faydalanarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, bu tür cezai boşlukların uluslararası toplumun birlikte hareket etmesiyle ortadan kaldırılabileceğine işaret etti.

Fedetov, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, terör örgütleri ve organize suç çetelerinin benzeri taktikleri kullandıklarını belirterek, “Cinsel istismar için insan ticareti, çocuk askerler ve zorla çalıştırma gibi yöntemler yalnızca gelir elde etmek için değil aynı zamanda korku yaratmak ve yeni savaşçılar bulmak için de kullanılan bazı taktiklerdir“ dedi.

Organize suç çeteleri ve terör örgütlerinin finans sağlamak için bir çok yolu denediğini kaydeden Fedetov, “IŞİD, yasa dışı petrol ticareti, Irak’ın Musul, Suriye’nin Palmyra bölgesindeki kültürel değerleri satarak, fidye alarak fonlar elde etmiştir” dedi.

Açık denizlerde korsanlık terör örgütlerinin gelir kaynağı

Teröristler ve organize suç çetelerinin yine uluslararası deniz hukukundaki boşluklardan yararlanarak korsanlığa soyunup çok büyük gelirler elde ettiğini kaydeden Fedetov, Somali’de El- Shabab ve El- Kaide’nin Arap yarımadasındaki faaliyetlerini, tezlerine örnek korsanlık operasyonları olarak gösterdi.