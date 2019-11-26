HABER

BM, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Katolik örgütü ile ilişkilerini askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 02:50 | Son Güncelleme

BM, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Katolik örgütü ile ilişkilerini askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Katolik yardım örgütü Caritas ile ilişkilerini, örgüt çalışanı papaza yönelik cinsel istismar suçlaması nedeniyle askıya aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, OAC'deki Katolik yardım örgütü Caritas'ın Belçikalı eski Genel Sekreteri Luk Delft hakkında, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

OAC'deki BM kuruluşları başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, ülkede 6 yıl çalışan papazın işlediği belirtilen yüz kızartıcı suç nedeniyle Caritas ile ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Papaz Delft, Belçika'da görevde olduğu yıllarda yine çocuklara yönelik işlediği cinsel istismar suçu nedeniyle 2012 yılında 18 ay hapse mahkum edilmiş, daha sonra papazın 10 yıl boyunca küçüklerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunması ve çocuklara yaklaşması yasaklanmıştı.

Caritas yetkililerinin, bağışçılarına, örgüte yönelik endişelerin giderileceğine ilişkin e-posta gönderdiği ifade ediliyor.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Şişli’de alkollü grup arasındaki kavgada 1 kişi ağır yaralandıŞişli’de alkollü grup arasındaki kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askıya aldı BM Caritas katolik OAC Orta Afrika

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!

Yemen'de korkunç bilanço! 20 günde 350'den fazla ölü!

Korkunç bilançoyu açıkladılar! 20 günde 350'den fazla ölü!

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç tarlaya uçup takla attı!

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçup takla attı!

Jet Fadıl Caprice Gold’a geldi mağdurlar inşaata akın etti

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Trump için azil soruşturmasında kritik tarih belli oldu! Rapor hazırlandı!

Trump için kritik tarih belli oldu!

ABD'de 50 kişi ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde bulunduruyor

ABD'nin toprak ağaları belli oldu! Dikkat çeken liste!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.