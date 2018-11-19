BM Orta Doğu Özel Koordinatöründen Gazze çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, "İsrail Gazze'nin patlamak üzerine olduğunu görmeli. Bu patlamanın önüne geçilmesi adına insanlar hayatlarının normalleştiğini görmeli ki bunun için de ablukanın gevşetilmesi ve en nihayetinde kaldırılması gerekir." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin sorunu ve Orta Doğu'daki diğer gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda konseyi bilgilendiren BM Orta Doğu Özel Koordinatörü Mladenov, Gazze Şeridi'nde 11-13 Kasım'da yaşanan çatışmaların 2014'ten bu yana en şiddetli çatışma olduğuna dikkati çekerek, "Durumun kırılganlığı, asıl siyasi konuları ele almak için sahadaki dinamiklerin kökten değişmesinin aciliyetini gösteriyor." diye konuştu.

BM ve uluslararası aktörlerin Gazze'nin su, gıda, elektrik gibi ihtiyaçlarına cevap vermek için elinden geleni yaptığına işaret eden Mladenov, "Ancak uluslararası toplum, Gazze'nin problemlerini tek başına kaldıramaz. Burada başlıca sorumluluk oradaki taraflarındır. Filistin'deki tarafların uzlaşması için zaman azalıyor." ifadesini kullandı.