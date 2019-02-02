HABER

BM Özel Danışmanı Lute’dan Kıbrıs’a kritik ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, üçüncü kez Kıbrıs’a geliyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, üçüncü kez Kıbrıs’a geliyor. Bu gece adaya gelmesi beklenen Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sabah kabul edilecek. Lute’un aynı gün öğleden sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşme yapması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de geçici özel danışman olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar Kıbrıs’ı 3 kez ziyaret etti.
BM geçici özel danışman Lute geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren garantörler ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu. Guterres, daha sonra Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute’un istişarelerini sürdürmesini istemişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Jane Holle Lute geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ın garantör ülkelerine iki ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.
Lute, bu çerçevede Kıbrıs’lı liderler ile yapılan görüşmelerde müzakerelerin ortak bir referans çerçevesinde buluşturma noktasında arayışını sürdürüyor.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler'den MHP'ye ziyaretAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler'den MHP'ye ziyaret
CHP’li Muharrem İnce Gümüşhane’de partililer ile buluştuCHP’li Muharrem İnce Gümüşhane’de partililer ile buluştu

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.