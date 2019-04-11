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BM Özel Raportörlerinden Sudan çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

BM Özel Raportörleri, Sudan'da olağanüstü halin kaldırılması ve Sudanlıların anayasal haklarının korunması için orduya acil çağrıda bulundu - BM Sudan'da İnsan Haklarını Takip Uzmanı Aristide Nononsi: - "Sudan ordusunu ve güvenlik güçlerini de çok güçlü şekilde, şiddetin artmasını önlemek için en üst seviyede tedbir almaya ve Sudan halkının anayasal haklarının korunması için acil önlemler almaya davet ediyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, Sudan'da olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması ve Sudanlıların anayasal haklarının korunması için orduya acil çağrıda bulundu.

BM Sudan'da İnsan Haklarını Takip Uzmanı Aristide Nononsi, BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule ve BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye'nin de aralarında bulunduğu BM Özel Raportörleri Sudan'daki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

"Darbe" ifadesinin kullanılmadığı açıklamada, BM Özel Raportörleri Sudan'da barışçıl gösterilere karşı aşırı güç kullanımı kınadı. BM Raportörleri, ülkede "askeri bir konseyin" kurulduğuna dair haberler geldiğini, yetkililerin halkın meşru taleplerine kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Özel Raportör Voule, "Yetkilileri olağanüstü hali kaldırmaya davet ediyorum." ifadesini kullanırken, BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Kaye de Sudan'daki kriz anında halkın ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

BM Sudan'da İnsan Haklarını Takip Uzmanı Aristide Nononsi "Devlet makamlarını, en öncelikli sorumlulukları olan sivilleri korumak için gereğini yerine getirmeye çağırıyorum. Sudan ordusunu ve güvenlik güçlerini de çok güçlü şekilde, şiddetin artmasını önlemek için en üst seviyede tedbir almaya ve Sudan halkının anayasal haklarının korunması için acil önlemler almaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Avf, ülkede 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini de bildirmişti.

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