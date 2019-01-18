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BM Özel Raportörü Arakan'daki şiddetten endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'ın Arakan eyaletinde tırmanışa geçen şiddet olaylarından endişe duyduklarını açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'ın Arakan eyaletinde tırmanışa geçen şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

Özel Raportör Lee, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayından bu yana Myanmar ordusu (Tatmadaw) ile "Arakan ordusu" olarak nitelendirilen grup arasında çıkan çatışmalarda sivillerin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Sivil kayıplara ilişkin rakam paylaşmayan Lee, bölgedeki çatışmaların en az 5 bin kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

"Her iki taraf da sivillerin korunması için önlem almak zorunda." ifadesini kullanan Lee, Arakan ordusunun 4 Ocak'ta dört Sınır Muhafız Polisi noktasına yaptığı saldırıyı kınadı.

Myanmar ordusunun orantısız karşılık vermesinden kaygı duyduğunu vurgulayan Lee, 4 Ocak'taki saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildiğini, helikopterler ve ağır silahlarla yapılan saldırıların sivillerin ölmesine veya yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Lee, Arakan Müslümanları dahil bölge halkının yeterince acı çektiğini anımsatarak, "Arakan'da şimdi olup bitenler, Tatmadaw’ın yıllarca etnik nüfusa karşı kullandığı taktikleri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan halkına şiddetin devam ettiğinin altını çizen Lee, Arakan eyaletinin merkezi ve kuzeyinde tırmanışa geçen şiddet olayları ve hükümetin kullandığı nefret dilinden endişe duyduğunu belirtti.

Yanghee Lee, Arakan eyaletine yönelik insani yardımların engellenmemesi için hükümete çağrı yaparak, bunun yasa dışı bir uygulama olduğu uyarısında bulundu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

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