BM Özel Raportörü Arakan'daki şiddetten endişeli

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'ın Arakan eyaletinde tırmanışa geçen şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

Özel Raportör Lee, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayından bu yana Myanmar ordusu (Tatmadaw) ile "Arakan ordusu" olarak nitelendirilen grup arasında çıkan çatışmalarda sivillerin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Sivil kayıplara ilişkin rakam paylaşmayan Lee, bölgedeki çatışmaların en az 5 bin kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

"Her iki taraf da sivillerin korunması için önlem almak zorunda." ifadesini kullanan Lee, Arakan ordusunun 4 Ocak'ta dört Sınır Muhafız Polisi noktasına yaptığı saldırıyı kınadı.

Myanmar ordusunun orantısız karşılık vermesinden kaygı duyduğunu vurgulayan Lee, 4 Ocak'taki saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildiğini, helikopterler ve ağır silahlarla yapılan saldırıların sivillerin ölmesine veya yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Lee, Arakan Müslümanları dahil bölge halkının yeterince acı çektiğini anımsatarak, "Arakan'da şimdi olup bitenler, Tatmadaw’ın yıllarca etnik nüfusa karşı kullandığı taktikleri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.