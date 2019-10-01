BM Özel Raportörü Callamard'tan Bin Selman'a tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "sorumluluğu üstleniyorum" açıklamasına tepki gösterdi.

Özel Raportör Callamard, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cinayetinin birinci yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

MBS'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddeden ve "Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." açıklamasına tepki gösteren Callamard, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, bu açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bir devlet cinayeti olduğuna dair kesin bir tanıma var. Bu (cinayet) yarı devlet başkanı olarak onun gözetimi altında oldu. İkincisi, Veliaht Prens cinayeti kendisinden uzakta tutmak için büyük acılar çekiyor. Şimdiye dek, Suudi Arabistan hükümeti de Kaşıkçı cinayetinin devletin sorumlu olduğu, yargısız bir infaz olduğu yönündeki bulgularımı sürekli olarak reddetti."