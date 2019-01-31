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BM özel raportörü Kaşıkçı'nın nişanlısıyla görüştü

31.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüştü.

BM özel raportörü Kaşıkçı'nın nişanlısıyla görüştü

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için Türkiye'de incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşme bugün Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Ancak görüşmeye ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için 28 Ocak'ta Türkiye'ye giden BM Özel Raportörü Callamard, 3 Şubat'a kadar Türkiye'de incelemelerde bulunacak.

Callamard, Çarşamba günü de STK temsilcileri ile görüşmüş ve Türk-Arap Medya Derneği'ni ziyaret etmişti. Bu derneğin çalışanlarından biri, Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Başkonsolosluğua girdiği 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren haber alınamadıktan sonra, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte polisi alarma geçirmişti.

Daha önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen Callamard'ın Ankara'da bazı hükümet ve istihbarat temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı.

dpa, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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