BM Özel Raportörü: ‘Riyad Kaşıkçı Soruşturmasını Baltaladı’

Callamard açıklamasında, “Türkiye’nin uluslararası yasalara uygun olarak hızlı, etkili, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yürütme çabaları Suudi Arabistan tarafından ciddi biçimde engellendi ve baltalandı” ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesine köşe yazan ve yazılarında zaman zaman Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı eleştiren Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunabilmiş değil.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında geçen hafta Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştu. BM özel raportörünün 4 kişiden oluşan ekibi 28 Ocak-3 Şubat arasında Türkiye’de Dışişleri ve Adalet Bakanları’nın yanısıra, MİT Başkanı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla görüşmüştü. Callamard temaslarının ardından bugün bir yazılı açıklama yaparak cinayetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturma çabalarını baltaladığını söyledi. Callamard, “vahşice ve önceden planlanmış” olarak nitelediği cinayetin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini belirtti.

Callamard, “Soruşturmalarla ilgili uluslararası standartların gerektirdiği şekilde profesyonel ve etkili bir olay yeri incelemesi için Türk yetkililere ne yazık ki yetersiz zaman ve erişim tanındı” dedi.

Ziyareti sırasında toplanan dellilerin, “Kaşıkçı’nın vahşice ve önceden tasarlanmış ve Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp hayata geçirilmiş bir cinayetin kurbanı olduğuna işaret ettiğini” belirten Callamard, suçlamalarının adresi olarak herhangi bir yetkili ismi vermedi.

Callamard’ın ekibinin, Türk istihbaratının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili topladığı sesli materyallerin bir kısmını dinleme imkanı bulduğu ancak bu materyal üzerinde derin bir teknik inceleme yürütülemediği ve bağımsız olarak doğrulama şansına da sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ekip, “tek faktör değil ama büyük oranda zaman kısıtlamaları nedeniyle” adli tıp ve olay yeri uzmanlarıyla görüşme gibi diğer bazı soruşturma faaliyetlerini yapamadı.

Callamard nihai raporunu Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunmayı planlıyor.

Suudi Arabistan önce Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü haftalar boyunca reddettikten sonra, olayla ilgili 11 kişi hakkında iddianame hazırladı ve bu kişilerden beşi için idam talep ediyor.

Türkiye, Suudi Arabistan’ın gazetecinin cesedini imha ettiği düşünülen kişinin kimliğini açıklaması ve olayda rolu olduğu tespit edilen herkesi sorumlu tutması gerektiğini kaydediyor.

