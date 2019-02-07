HABER

BM Özel Raportörü: ‘Riyad Kaşıkçı Soruşturmasını Baltaladı’

07.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturma çabalarını baltaladığını söyledi

BM Özel Raportörü: ‘Riyad Kaşıkçı Soruşturmasını Baltaladı’

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturma çabalarını baltaladığını söyledi. Callamard, “vahşice ve önceden planlanmış” olarak nitelediği cinayetin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini belirtti.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında geçen hafta Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştu. BM özel raportörünün 4 kişiden oluşan ekibi 28 Ocak-3 Şubat arasında Türkiye’de Dışişleri ve Adalet Bakanları’nın yanısıra, MİT Başkanı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla görüşmüştü. Callamard temaslarının ardından bugün bir yazılı açıklama yaparak cinayetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Washington Post gazetesine köşe yazan ve yazılarında zaman zaman Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı eleştiren Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunabilmiş değil.

Callamard açıklamasında, “Türkiye’nin uluslararası yasalara uygun olarak hızlı, etkili, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yürütme çabaları Suudi Arabistan tarafından ciddi biçimde engellendi ve baltalandı” ifadesini kullandı.

Callamard, “Soruşturmalarla ilgili uluslararası standartların gerektirdiği şekilde profesyonel ve etkili bir olay yeri incelemesi için Türk yetkililere ne yazık ki yetersiz zaman ve erişim tanındı” dedi.

Ziyareti sırasında toplanan dellilerin, “Kaşıkçı’nın vahşice ve önceden tasarlanmış ve Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp hayata geçirilmiş bir cinayetin kurbanı olduğuna işaret ettiğini” belirten Callamard, suçlamalarının adresi olarak herhangi bir yetkili ismi vermedi.

Callamard’ın ekibinin, Türk istihbaratının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili topladığı sesli materyallerin bir kısmını dinleme imkanı bulduğu ancak bu materyal üzerinde derin bir teknik inceleme yürütülemediği ve bağımsız olarak doğrulama şansına da sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ekip, “tek faktör değil ama büyük oranda zaman kısıtlamaları nedeniyle” adli tıp ve olay yeri uzmanlarıyla görüşme gibi diğer bazı soruşturma faaliyetlerini yapamadı.

Callamard nihai raporunu Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunmayı planlıyor.

Suudi Arabistan önce Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü haftalar boyunca reddettikten sonra, olayla ilgili 11 kişi hakkında iddianame hazırladı ve bu kişilerden beşi için idam talep ediyor.

Türkiye, Suudi Arabistan’ın gazetecinin cesedini imha ettiği düşünülen kişinin kimliğini açıklaması ve olayda rolu olduğu tespit edilen herkesi sorumlu tutması gerektiğini kaydediyor.

PARTNER Bu adaya girmenin tek şartı var! O da... Bu adaya girmenin tek şartı var! O da...
BM özel raportörü: Kaşıkçı cinayeti vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından işlendiBM özel raportörü: Kaşıkçı cinayeti vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından işlendi
Yardım Kuruluşlarından Uyarı: Venezuela’da Siyasi Kriz İnsani Krizi DerinleştiriyorYardım Kuruluşlarından Uyarı: Venezuela’da Siyasi Kriz İnsani Krizi Derinleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu!

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Fransa, İtalya büyükelçisini geri çekti

Fransa'dan dünyayı şaşkına çeviren karar!

Haplardan hangisi zehirli? Bu soruları yalnızca FBI ajanları cevaplayabiliyor!

Haplardan hangisi zehirli?

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İran’ın 40 yıllık gücü

İran’ın 40 yıllık gücü

AİHM'den Türkiye kararı

AİHM'den Türkiye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.