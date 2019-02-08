BM Özel Raportöründen Arakan'da yeni çatışma uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki sivillerin, bazı askerlerin köylerle ormanlık alanlarda dolaştığını gördüğünü ve silah sesleri duyduğunu belirterek, "Arakan'da yakın zamanda bir çatışmanın başlamasından endişe ediyorum." dedi. Lee, New York'ta düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na gönderdiği video kaydında, geçen ay Tayland ve Bangladeş'e yaptığı 11 günlük ziyareti değerlendirdi. "Myanmar'da insan hakları durumunun ne kadar kötüye gittiğini ve askeri yönetim altında nasıl bir baskının oluştuğunu görmek çok kötüydü." ifadesini kullanan Lee, Aung San Suu Çii liderliğindeki sivil hükümetin Myanmar'da demokratik reformlar sözü verdiğini hatırlattı. Lee, "İfade özgürlüğü gibi demokratik alanlar hiç olmadığı kadar kırılgan. Ülke genelinde topluluklar, dini ve etnik çizgilerde bölünmüş halde. Etnik azınlıklar, marjinallik ve ayrımcılıkla karşı karşıya." ifadesini kullandı. -Arakan'da yeni çatışma uyarısı

Arakan eyaletindeki sivillerin, bazı askerlerin köylerle ormanlık alanlarda gezdiğini gördüğünü ve silah sesleri duyduğunu söylediğini aktaran Lee, Myanmar ordusunun eyalet genelinde yeni üsler kurduğu yönünde bilgiler geldiğini belirtti. Lee, "Arakan'da yakın zamanda bir çatışmanın başlamasından endişe ediyorum, güneydoğusunda 162 bin yerinden edilmiş kişinin kaldığı kamplar var." değerlendirmesinde bulundu. - "Arakan mevzusu uluslararası bir hal aldı" Myanmar askerlerinin son dönemde Arakan'da Müslümanlara ait bazı evleri yaktığına dair haberler aldıklarını da belirten Lee, şu ifadelere yer verdi: "Myanmar'daki son gelişmeler özellikle Arakan'ın kuzeyinde durumun oldukça kötü olduğunu gösteriyor. Arakanlı Müslümanların diğer ülkelerden geri döndürülmesi de söz konusu. Arakanlı Müslümanlar konusu tam anlamıyla bölgenin sınırlarını aşarak küresel bir hal aldı." Bu ülkedeki sorunlara çözüm bulunması ve suç işleyenlerden hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Lee, "Arakan, Karen, Kaçin ve Şan eyaletlerinde etnik azınlığa yönelik şiddet olayları sona ermeli. Arakanlı Müslümanlara karşı olası soykırım, ülke genelinde etnik azınlıklara yönelik işlenen insanlık suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulmalı." diye konuştu.

Lee, Arakanlı Müslümanların yakın gelecekte yurtlarına dönmesi için gerekli koşulların oluşmadığını vurgulayarak, "Uluslararası toplumun Myanmar'daki insanların durumuna yeterince müdahale etmemenin sorumluluğuyla yüz yüze gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm artık durmalı." ifadesini kullandı. - New York'tan yükselen Myanmar'ı boykot sesi Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı", çok sayıda Birleşmiş Milletler yetkilisi, akademisyen ve aktivistin katılımıyla bugün başladı. İki gün sürecek konferansta, Myanmar'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot çağrısı yapılıyor. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.