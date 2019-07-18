HABER

BM Özel Raportöründen "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, ASEAN ve bölge ülkelerinden Myanmar'a karşı sert eylemde bulunma çağrısı yaptı - Özel Raportör Lee: - "Myanmar'da devam eden ağır insan hakları ihlalleri, bu ülkenin etrafındaki insanların yaşamlarını tehlikeye atıyor ve Güney ve Güneydoğu Asya'daki barış ve güvenliği tehdit edecek boyutta Myanmar'ın komşu ülkelerini acımasızca etkiliyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'daki insan hakları ihlallerinin bölgesel barışı tehdit ettiğini belirterek, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve bölge ülkelerine, Myanmar'a karşı daha sert eylem çağrısında bulundu.

Özel Raportör Lee, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Tayland'daki 11 günlük temaslarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki insan hakları ihlallerinin Güney ve Güneydoğu Asya'da ciddi sorunlar oluşturduğuna dikkati çekti.

Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland'da Myanmar'dan gelen yaklaşık 1,5 milyon mültecinin yaşadığını aktaran Lee, Myanmar'daki insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin bölgeye yayılmasının bu sorunlara örnek teşkil ettiğini anımsattı.

Myanmar'a erişim izni talepleri sürekli reddedilerek ülkeye girişi engellenen Lee, "Myanmar'da devam eden ağır insan hakları ihlalleri, bu ülkenin etrafındaki insanların yaşamlarını tehlikeye atıyor ve Güney ve Güneydoğu Asya'daki barış ve güvenliği tehdit edecek boyutta Myanmar'ın komşu ülkelerini acımasızca etkiliyor." uyarısında bulundu.

Lee, bölge ülkeleri ve ASEAN'ın Myanmar'daki insan haklarını sona erdirmek için oynayacağı rolün önemine vurgu yaparak, "ASEAN ve bölge ülkelerini Myanmar'a karşı daha sert eylem yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Raportör Lee, dün, ABD'nin Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı yaptırım kararını yetersiz bulduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü, Myanmar ordusuna bağlı 4 üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini açıklamıştı.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “Anlaşmalarda hiçbir şeklide yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar”Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “Anlaşmalarda hiçbir şeklide yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar”
Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşler ile Engin'in aileleri için yardım kampanyasıTunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşler ile Engin'in aileleri için yardım kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee Myanmar

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.