BM: “Pandemi Süreci İnsan Kaçakçılığı Riskini Arttırıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Corona virüsü pandemisi sürecinde sınırların kapatılması ve milliyetçiliğin yaygınlaşması nedeniyle insan kaçakçılığının da artabileceği uyarısında bulundu.

Çok sayıda insanın işini kaybetmesi nedeniyle başta göçmen topluluklar arasında olmak üzere birçok bölgede uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel istismar ve çocuk işçiliğinin yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi’nden Tomoya Obokata’ya göre özellikle riskli işlerde çalışan ya da köleliğe zorlanan göçmen işçiler, pandemi sürecinde sınırların kapatılması ve göçmen karşıtı söylem ve uygulamaların daha da yaygınlaşması nedeniyle seslerini duyurmaktan kaçınıyor.

Göçmenlerin İnsan Kaçakçılarının Eline Düşme Olasılığı Yüksek

Macaristan’dan Suudi Arabistan ve Malezya’ya kadar birçok ülkede virüsün yayılmasından sorumlu tutulan göçmenler zorunlu karantinaya alınıyor ya da sınır dışı ediliyor.

İnsan hakları savunucuları, ayrımcılıkla karşı karşıya kalan göçmenlerin insan kaçakçılarının eline düşme olasılığının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.