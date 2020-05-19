BM: “Pandemi Süreci İnsan Kaçakçılığı Riskini Arttırıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Corona virüsü pandemisi sürecinde sınırların kapatılması ve milliyetçiliğin yaygınlaşması nedeniyle insan kaçakçılığının da artabileceği uyarısında bulundu.
Çok sayıda insanın işini kaybetmesi nedeniyle başta göçmen topluluklar arasında olmak üzere birçok bölgede uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel istismar ve çocuk işçiliğinin yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.
BM İnsan Hakları Konseyi’nden Tomoya Obokata’ya göre özellikle riskli işlerde çalışan ya da köleliğe zorlanan göçmen işçiler, pandemi sürecinde sınırların kapatılması ve göçmen karşıtı söylem ve uygulamaların daha da yaygınlaşması nedeniyle seslerini duyurmaktan kaçınıyor.
Göçmenlerin İnsan Kaçakçılarının Eline Düşme Olasılığı Yüksek
Macaristan’dan Suudi Arabistan ve Malezya’ya kadar birçok ülkede virüsün yayılmasından sorumlu tutulan göçmenler zorunlu karantinaya alınıyor ya da sınır dışı ediliyor.
İnsan hakları savunucuları, ayrımcılıkla karşı karşıya kalan göçmenlerin insan kaçakçılarının eline düşme olasılığının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
BM İnsan Hakları Konseyi’nin modern kölelik alanında uzman raportörü Obokata, Reuters haber ajansıyla röportajında, “Göçmen karşıtı söylemler COVID-19 nedeniyle daha da artarak modern köleliğin kurbanlarının adım atıp yardım istemelerini zorlaştırabilir” dedi.
Küresel çapta göçmen ve mülteci nüfusu geçen yıl 272 milyona kadar çıkmıştı. Bu rakam, on yıl önce 51 milyondu. Mevcut BM istatistiklerine göre dünyada 25 milyon insan zorla çalıştırılıyor.
BM raportörü Obokata, sığınmacılar da dahil tüm göçmenlerin pandemi sürecinde sağlık hizmetine erişiminin sağlanmasının en öncelikli hedef olması, ancak bu süreçte insan kaçakçılığı riskinin de acil durum teşkil ettiğinin unutmaması gerektiğini söyledi.
Obokata, uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel istismar ve çocuk işçiliğinin pandemi sürecinde yaşanan iş kayıpları nedeniyle artabileceğinin altını çiziyor.