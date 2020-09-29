BM: Pandemide kahreden eşik aşıldı

Vaka sayısı artmaya devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altını alan koronavirüs pandemisinde bir eşik daha aşıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "kahreden bir dönüm noktası" sözleriyle koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

Bunun insanı "uyuşturan bir sayı" olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, "Buna rağmen her bir yaşam, önemini kaybetmemeli. Babalar, anneler, ağabeyler, kız kardeşler, arkadaşlar ve meslektaşlar..." dedi. Guterres, dünyanın her tarafındaki insanları mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ve maske takmaya çağırdı.

Pandeminin meydana getirdiği zorluğun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirten Guterres, bunun için sorumluluk sahibi yöneticilerim, bilimin ve dünya genelinde işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

En fazla ölüm ABD'de

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867, vaka sayısı ise 33 milyon 282 bin 969.