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BM: Pandemiyle iç savaştaki ülkelerde gıda fiyatları arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

Dünya Gıda Programı’na göre Suriye ve Yemen gibi ülkelerde gıda fiyatları her geçen ay artıyor.

BM: Pandemiyle iç savaştaki ülkelerde gıda fiyatları arttı

Korona krizi nedeniyle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 6 milyon 700 bin daha arttı.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaşın sürdüğü Suriye ve Yemen gibi ülkelerde gıda fiyatlarındaki hızlı artış konusunda uyarıda bulundu.

WFP tarafından hazırlanan rapora göre, Suriye’de bir ailenin gıda giderleri Nisan ayında Mart’a göre yüzde 12, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 100’den fazla arttı. Bugün Cenevre’de açıklanan rapora göre, Yemen’de ise bir ailenin gıda giderlerinin bir ay içinde yüzde 19 artış gösterdi.

Raporda, şiddet ve çatışmalar ile korona krizi getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden hasadın yapılamaması, pazar ve marketlere sevkiyatının gerçekleştirilmemesi gıda fiyatlarındaki artışa neden olarak gösterildi.

Okulların kapatılması da bir sorun

Raporda, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılması da bir sorun olarak değerlendirildi. Okulların kapatılması sonucu, okulda yemek yiyen çocukların iyi beslenme olanakları azaldı.

WFP, Suriye’de okula giden yaklaşık bir milyon çocuğa okulda besleyici yemek yeme imkanı sunuyordu. Bunun yanı sıra koronavirüs krizi öncesinde 10 ülke ile bölgede de, yaklaşık 2 milyon 800 bin çocuk okulda yemek yiyordu. WFP Sözcüsü, açlıkla mücadelede dünyanın en büyük yardım örgütü olan WFP’nin çocuklara yemek sunulması için yeni yollar aradığını ifade etti.

Bu kapsamda, birçok bölgede çocukların ailelerine gıda maddelerinden oluşan paketler dağıtılıyor veya para ve kupon yardımı yapılıyor.

WFP, Kuzey Afrika ülkeleri ile Ortadoğu’da korona krizi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar yüzünden yardıma ihtiyaç duyanlarının sayısının 6 milyon 700 bin daha arttığını tahmin ediyor. Bölgede gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanlarının sayısının 47 milyon 600 bine yükseldiği düşünülüyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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