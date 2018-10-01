BM personeli Gazze'den çekiliyor

Yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde UNRWA'nin zordaki finansal durumundan dolayı protesto gösterisinde bulunan birtakım kişiler personelimize rahatsızlık vermiş ve görevlerini yerine getirmeye engel olmuştur" sözleri yer aldı.

BM bünyesindeki kuruluşun söz konusu kararının, yaşanan mali sıkıntılardan ve bunun yarattığı güvenlik sorunundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Kuruluş yazılı bir açıklama yaparak, "Şerit'te yaşanan ve çalışanlarını etkileyen bir dizi güvenlik hadisesinden dolayı UNRWA bugün uluslararası personelinin bir kısmını geçici süreliğine Gazze'den çekme kararı almıştır" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olarak faaliyet gösteren BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'nde çalışan yabancı uyruklu personelinin bir kısmını geçici olarak çektiğini duyurdu.

250'den fazla kişinin işine son verildi

Bütçe kesintileri nedeniyle UNRWA bünyesinde çalışan birçok Filistinlinin işine ya son verilmiş ya da tam zamanlıdan yarı zamanlıya dönüştürülmüştü.

Temmuz ayında UNRWA bünyesinde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çalışan en az 250 Filistinlinin işlerine son verilmesinden dolayı o günden beri çeşitli aralıklarla oturma eylemleri ve protesto gösterileri düzenleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve UNRWA için Gazze Şeridi'nde çalışan Hani el Omari, işlerinden olan ya da gelirleri azalan onlarca kişinin UNRWA'nin uluslararası personelinin toplandığı otelin önünde eylem yaptıklarını belirtti.

El Omari, "Bizi işlerimizden çıkararak infaz etmeye hazırlananların rahat edemeyeceğini göstermek için bir mesaj göndermek istedik" ifadesini kullandı. UNRWA ise Gazze Şeridi'ndeki yetkililere seslenerek kuruluşun personel ve tesislerinin "etkin bir biçimde korunması" için çağrıda bulundu.

Bölgede yaklaşık 13 bin Filistinli UNRWA için çalışırken, yaklaşık iki milyonluk nüfusun üçte ikisi kuruluştan yardım görüyor. Ayrıca 200 binden fazla çocuk UNRWA tarafından işletilen okullara gidiyor.