BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Dünyadaki her 5 prezervatiften birini üreten Malezyalı dev şirket Karex, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde “prezervatif kıtlığı” yaşanacağı uyarısını yineledi. Yüksek düzeyde bulaşıcı yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) dünya genelinde yayılması sonrası hükümetler zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı almıştı. Dünyanın en büyük kauçuk üreticilerinden biri olan ve dünyadaki prezervatif tedariğinin önemli kaynaklarından biri olan Malezya, Güneydoğu Asya’da en yüksek enfeksiyon oranına ulaştığı için geçen ay ülke genelinde tecrit uygulamasına başlamıştı. Mart sonunda benzer bir uyarı yapan Karex şirketi, ülkedeki koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle normalde Mart ortasından Nisan ortasına kadar yaptığından 200 milyon daha az üretim beklediğini açıkladı. Dünyadaki diğer üreticiler lojistik alanındaki sorunlar nedeniyle pazarın prezervatif ihtiyacını karşılamada zorluklar yaşarken, Karex CEO’su Goh Miah Kiat, AFP’ye yaptığı açıklamada “Dünya kesinlikle bir prezervatif kıtlığı yaşayacak” dedi.

"PREZERVATİF ZORUNLU TIBBİ BİR ARAÇ" Goh “Bu zorlayıcı ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle önemli bir sorun. Prezervatif zorunlu bir tıbbi araç” dedi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik prezervatif tedariği konusunda kaygılı olduğunu belirten Karex CEO’su “Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bakmamız gereken başka ciddi konular da var” diye konuştu. Birçok şirketin yanı sıra hükümetlere ve yardım organizasyonlarına da prezervatif sağlayan Karex ülkede tecridin başlangıcından en az 14 Nisan’a kadar üç fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı. Şirketin bu tarihten sonra faaliyetlerine normaldekinin yarısı oranda personelle devam etmesine izin verildi ancak CEO Goh üretimin artmasına izin verilmesini istiyor. BM: KADINLAR VE AİLELERİ İÇİN YIKICI SONUÇLARI OLABİLİR Konu hakkında kaygılarını paylaşan Birleşmiş Milletler de (BM) koronavirüs nedeniyle şu anda normal prezervatif tedariğinin yüzde 50 ile yüzde 60'ını karşılayabildiğini duyurdu. BM Nüfus Fonu sözcüsü açıklamasında acil ihtiyaçları diğer tedarikçilerin karşılaması gerektiğini belirterek "Sınır kapanmaları ve diğer önleyici tedbirler bir dizi ülke ve bölgede ulaştırma ve üretimi etkiliyor" dedi.