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BM Raportörü Agnes Callamard Cemal Kaşıkçı soruşturmasını takip eden gazetecilerle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin yürütülen soruşturmayı yakından takip eden gazetecilerle görüştü.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin yürütülen soruşturmayı yakından takip eden gazetecilerle görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalarından memnun olduklarını söylerken gazetecilere cinayete ilişkin olduğu belirtilen ses kayıtları sordu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, bugün soruşturmayı yakından takip eden Gazeteci Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek ile görüştü. Şişli’de bir otelde gerçekleşen görüşme ise yaklaşık 2 saat sürdü.

“Çok ayrıntılı sorular sordular, heyette 3 kişi vardı”
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeden bahseden Gazeteci Ferhat Ünlü, “Cinayetin işlendiği tarihten itibaren yaşanan süreçleri sordular. Türkiye’nin tape kayıtları ile ilgili bilgileri dünya ile nasıl paylaştığını anlattık. Kitabımızda ayrıntılı bir şekilde verdiğimiz bilgileri söyledik. Çok ayrıntılı sorular sordular. Heyette 3 kişi vardı. Türk makamlarının çok ciddi iş birliği içinde olduğunu bundan da çok memnun kaldıklarını söylediler. Cinayetin aydınlatılması için Türkiye’nin çabalarının takdire değer olduklarını söylediler” diye konuştu.

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