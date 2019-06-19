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BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi."

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi."

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