BM Raport\u00f6r\u00fc Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi konusunda kamuoyuna kar\u015f\u0131 sorumlulu\u011funu \u00fcstlenmedi ve Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n ailesi, arkada\u015flar\u0131 ve meslekta\u015flar\u0131ndan \u00f6z\u00fcr dilemedi." Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!K\u00fc\u00e7\u00fckkaya a\u00e7\u0131klad\u0131: FOX TV, The Marmara otele dava a\u00e7\u0131yorMu\u011flu: "T\u00fcrkiye, kom\u015fular\u0131 olan Suriye ve Irak\u2019ta ya\u015fanan i\u00e7 sava\u015f ve ter\u00f6rizm faaliyetlerinin yans\u0131mas\u0131n\u0131 en \u00e7ok ya\u015fayan devlettir"