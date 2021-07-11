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BM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

11.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin savaş suçu olduğunu belirterek uluslararası toplumu eleştirmeyi bırakıp harekete geçmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin savaş suçu olduğunu söyledi. Lynk uluslararası topluma İsrail'in işgali altında olan bölgelerdeki İsrail yerleşimlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca savaş suçu olarak tanımlama çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki oturumunda konuşan Lynk, İsrail yerleşimlerinin "işgalci gücün kendi sivil nüfusunu işgal ettiği bölgeye transfer edemeyeceği" yönündeki yasağın ihlali olduğunu belirtti. Lynk, uluslararası toplumun 1998 yılında Roma Statüsü'nü kabul ettiği sırada bu edimi bir savaş suçu olarak kabul ettiğini hatırlattı.

"Amaç Filistin devleti kurdurmamak"

"İsrail açısından bu yerleşimler iki amaca hizmet ediyor" diyen Lynk "Biri işgal edilmiş toprak parçasının sürekli olarak İsrail kontrolünde kalması. İkinci amaç da gerçek bir Filistin devletinin asla kurulmamasının güvence altına alınması" ifadelerini kullandı.

Lynk, yerleşim yerlerini "modern dünyadaki en uzun işgal olan İsrail'in 54 yıllık işgalinin motoru" olarak niteleyerek Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 300'e yakın yerleşim yeri ve 680 bin İsrailli yerleşimci olduğunu sözlerine ekledi.

"Trajik bir paradoks"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi bir çok kurumun yerleşim yerlerini yasadışı kabul ettiğine dikkat çeken Lynk, "İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukuk tarafından yasaklanmasına karşın, uluslararası toplumun kendi yasalarını uygulamakta gönülsüz olması trajik bir paradokstur" ifadelerini kullandı.

"Eleştiri zamanının geçtiğini" söyleyen Lynk tüm dünya ülkelerinden eyleme geçmelerini istedi. Lynk'in hazırladığı eylem planı içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın yerleşimlerle ilgili soruşturmasına destek verilmesi, İsrail'e yerleşimleri dağıtma çağrısı, siyasi, askeri ve idari yöneticilere yönelik tedbirler alınması, İsrail'e yerleşimlerde kullanılabilecek desteğin kesilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İsrail Lynk'in konuştuğu BM İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunu boykot etti ve ve oturuma katılmadı.

DW, Reuters / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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