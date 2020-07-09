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BM Raportörü: Bin Selman'ın yargılanması imkansız

09.07.2020 21:08 | Son Güncelleme

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'da rejim değişmeden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olara hakim karşısına çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi ile ilgili olarak daha önce hazırladığı raporda cinayetten Suudi yönetimini sorumlu tutan BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'da bir rejim değişikliği olmadan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın hakim karşısına çıkmasının imkansız olduğunu söyledi. Callamard, kendisinin Suudi Arabistan'da bir rejim değişikliği çağrısı yapmadığını da sözlerine ekledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki merkezinde bugün bir konuşma yapan Callamard, Kaşıkçı olayının birçok ülkede unutulmak istendiğini, ancak buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Callamard, "Bir gazetecinin öldürülmesinin siyasi bir bedeli olmalı" dedi. 21- 22 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da G20 Zirvesi'nin düzenleneceğine dikkat çeken Callamard, "Hükümetlerin Osaka'daki gibi Muhammed bin Selman'la gülerek ve el sallayarak çirkin fotoğraflar vermemelerini umuyorum. Bunun Riyad'da tekrarlanması rezalet olur" dedi.

Osaka'daki G20 Zirvesi'nde liderlerin Prens bin Selman'la poz vermesi eleştirilere neden olmuştu.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir yıl önce hazırladığı raporda, cinayetten bin Selman'ın kişisel sorumluluğu olduğuna dair inandırıcı işaretler olduğunu belirtmişti. Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe konulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek bin Selman'ı ve mal varlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini de talep etmişti.

Kaşıkçı cinayeti nasıl olmuştu?

Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloslu'ğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmiş ve sorumluların cezalandırılacağını açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetinin failleri oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişiden 5'i Aralık 2019'da ölüm cezasına çarptırıldı. Üç kişi de 24'er yıl hapis cezası alırken diğer sanıklar beraat etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın gıyabında yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul'da hazırlanan iddianamede de "Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Başsavcılığı tarafından maktulün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer veriliyor.

dpa/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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