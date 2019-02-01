BM Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere Türkiye’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetin cinayete ilişkin ses kayıtlarını dinleyeceklerini söyledi. Aktay, BM heyetinin cinayetin baş şüphelisi olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı gördüklerini kaydetti.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye’ye gelen BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Aktay, “Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı olmam ve bu olayı ilk duyan ve Türkiye’deki ve dünyadaki yetkililere duyurma konusunda almış olduğum rolden dolayı, bir tanık olarak Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’daki genel durumunu biliyor olmam dolayısıyla görüşlerime başvurdular. Dünyada yankılanan, belki de son 15-20 yıldır dünyada bu kadar konuşulan bir vaka olmamıştır. Bu vaka dünyanın vicdanını yaralayan bir vakadır. Bu bir ülkenin bütün imkanlarıyla organize olup, devletin özel uçakları ve yetkililerinin gelip İstanbul gibi bir yerde başkonsolosluk içerisinde bu cinayeti gerçekleştirmiş olmaları sıradan bir vaka değil. Türkiye olarak başından beri bu vakanın örtbas edilmeyeceği, sessiz kalınmayacağı noktasında da Cumhurbaşkanımızın çok kararlı ve bütün dünya tarafından hayranlıkla süreci yönetme tarzı bugün raportörler tarafından da defalarca ifade edildi. Cumhurbaşkanımızın bu konuda dünyada büyük bir takdir ve hayranlıkla izlenen bu insancıl yaklaşımı raportörler tarafından ifade edildi” dedi.

"Baş şüpheli bütün yargı sürecini kontrol edebilecek durumda"

Heyet ile yapılan görüşmeye değinen Aktay, “Bu mevzunun artık Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir mevzu olmadığı, bunun dünyaya mal olmuş bir olay olduğu, insanlığa karşı işlenen bir suç ile karşı karşıya olduğumuzu, dolayısıyla bu suça karşı uluslararası bir dayanışmanın olması gerekiyor. Kendileri bu dayanışma adına Türkiye’de olduklarını söylediler, Türkiye’den bu işin uluslararasılaştırılması noktasında biraz daha adım beklediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin bu süreci şu ana kadar idare etme biçiminde en ufak bir ihmal söz konusu değil. Bu bir araştırma komisyonudur. Kendi inisiyatifi ile hareket eden, BM inisiyatifi veya BM müdahalesi değildir. BM’nin bu işin içerisine girmesi Türkiye’nin vereceği bir kararla söz konusu olacaktır. Suudi Arabistan’ın bu konuda şu ana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok. Adaletin tahakkuk etmesi noktasında yardımcı olmuyor, birilerini korumaktan başka şu ana kadar bir şey söylemek mümkün değil. Baş şüpheli şu anda bütün soruşturma komisyonu veya yargı sürecini kontrol edebilecek durumda. Böyle bir mahkemeden adaletin tecelli etmesini kimsenin beklemesi mümkün değil” açıklamasını yaptı.