Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul’a gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler raportörü Callamard, "Soruşturma ile ilgili talep ettiğimiz bazı verilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık" dedi.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul’a gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler raportörü Callamard, Ankara’ya dönmek üzere otelinden ayrıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Callamard, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüştüğünü söyledi.

Yapılan görüşmelerin çok verimliği geçtiğini belirten Callamard, "Soruşturma ile ilgili talep ettiğimiz bazı verilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık. Yetkililerin soruşturmaya bağlılıklarını göstermesi ve polisin soruşturma ile ilgili bazı verileri teslim etmesi noktasında umutluyuz" ifadelerini kullandı.

