HABER

BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı için adaletin Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD’nin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı için adaletin Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD’nin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Callamard, "Sessizlik bir seçenek değildir. Konuşmak gerekli ama yeterli değil. Harekete geçmeliyiz” dedi. Callamard, "Sessizlik, eylemsizlik, daha da kötüsü ört bas etmek veya açık suç ortaklığı sadece daha fazla adaletsizliğe ve küresel istikrarsızlığa neden olacak. Şimdi harekete geçme zamanı" diye konuştu.
Uluslararası topluma Kaşıkçı cinayeti ile ilgili etkili soruşturma çağrısı yapan Callamard, “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı. Diğer devletler evrensel yargı talep etmeli" dedi. Callamard, kaşıkçı cinayetinin gazetecilere, insan hakları savunucularına ve siyasi aktivistlere karşı küresel bir şiddet eğiliminin göstergesi olduğunu söyledi.
ABD’ye cinayet bilgilerini açığa çıkarma çağrısı yapan Callamard, Washington’un işbirliği zincirinin zirvesinde yer almamakla eleştirdi. Callamard, ABD’de yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ABD’nin bir FBI veya medeni hukuk soruşturması yürütmesi gerektiğini belirtti.
BM Raportörü Agnes Callamard, Haziran ayında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasının ardından yayınladığı 101 sayfalık raporda “yargısız infaz” sonucuna varmıştı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve diğer üst düzey yetkililerin, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bireysel olarak sorumlu olduğuna dair “güvenilir kanıtlar” olduğu kaydedilmişti.
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudiler tarafından öldürülmüştü.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep Boğazları’nda güvenlik hamlesiABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep Boğazları’nda güvenlik hamlesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtıDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan 'sırtımızdan hançerlediler' dedi! Gül ve Babacan ne diyor?

Gül ve Babacan 'ihanet' iddialarına ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.